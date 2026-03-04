Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 4 de marzo Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este día miércoles 4 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Casimiro, rey (1460-1484), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Casimiro, rey (1460-1484)

Casimiro fue un noble polaco nacido el 3 de octubre de 1458 en el castillo de Wavel, en Cracovia. Nieto de Ladislao II, rey de Polonia y hijo de Casimiro IV, su vida estuvo marcada por una profunda devoción y un compromiso con la justicia y la fe católica. Desde joven, recibió una educación esmerada que fomentó su piedad y su deseo de servir a los demás, convirtiéndose en un consuelo para los pobres y necesitados. Su madre, Isabel, princesa de Austria, influyó notablemente en su formación, inculcándole valores de entrega y dedicación.

A lo largo de su corta vida, Casimiro se destacó por su devoción a la Pasión de Cristo y su deseo de vivir en austeridad, rechazando las comodidades de la corte. A pesar de ser propuesto en matrimonio y tener aspiraciones al trono de Hungría, nunca se desvió de su camino espiritual. Su legado se consolidó tras su muerte el 4 de marzo de 1484, a la edad de veinticuatro años y su canonización en 1521, cuando su culto ya se había extendido por Polonia y se le atribuían numerosos milagros.

Relación con Jesús y legado espiritual



La vida de Casimiro estuvo marcada por su profunda conexión con Jesús, manifestada en su devoción a la Pasión y su compromiso con la justicia. Aunque no fue testigo de eventos del Evangelio, su vida refleja los valores cristianos que promueven la compasión y la búsqueda de la verdad. Su dedicación a los necesitados y su rechazo a la ambición personal son ejemplos de su fe en acción. En su lecho de muerte, se mostró sereno, recibiendo los Sacramentos y enfocándose en el crucifijo, un momento que resalta su profunda espiritualidad y conexión con lo divino.

El legado de Casimiro perdura en la devoción que inspira a muchos, siendo invocado especialmente en momentos de enfermedad y en la búsqueda de pareja. Su vida nos recuerda que, a pesar de las esperanzas no cumplidas, la verdadera virtud de la esperanza se encuentra en la fe y la entrega a Dios. Su historia invita a reflexionar sobre el significado de la esperanza y la importancia de vivir con propósito y dedicación.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Casimiro, Lucio I, Basilio, Eugenio, Agatodoro, Eterio, Capitón, Elpidio, Efrén, Néstor, Arcadio, Leodowaldo, Cayo, Cirilo, Focio, Arquelao, Cuadrado, Acacio, Quirino, Adrián

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.