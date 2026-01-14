Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy miércoles 14 de enero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

En este 14 de enero, recordamos a Juan de Ribera, obispo († 1611), un ferviente defensor de la fe y reformador incansable que, en tiempos de herejía y crisis, dedicó su vida a guiar y atender a su pueblo con amor y entrega. Nacido en Sevilla y luego Arzobispo de Valencia, su legado perdura en la historia de la Iglesia como un ejemplo de integridad y compromiso pastoral.

La vida y obra de Juan de Ribera, obispo († 1611)

Juan de Ribera nació en Sevilla, en una época marcada por la inestabilidad de la Iglesia y la amenaza de herejías. Hijo de una familia noble, su madre falleció cuando él era muy joven. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde se formó en un contexto de fervor religioso y académico. A los veintinueve años, fue nombrado obispo de Badajoz por el papa Pío IV, comenzando así su labor pastoral con un fuerte compromiso por la reforma de la Iglesia, inspirándose en los santos reformadores de su tiempo.

Tras su paso por Badajoz, Juan de Ribera se convirtió en arzobispo de Valencia, donde continuó su labor reformadora. Se destacó por su dedicación a los pobres, llegando a vender sus bienes para ayudar a los necesitados. Su enfoque pastoral incluía la predicación, la atención a los enfermos y la educación de los jóvenes, estableciendo un colegio que formaría a futuros eclesiásticos. Su vida estuvo marcada por un profundo sentido de responsabilidad y un deseo de mejorar la vida espiritual de su comunidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

Juan de Ribera vivió su fe de manera intensa, dedicando largas horas a la oración y la celebración de la Misa. Su compromiso con la reforma de la Iglesia fue evidente en sus acciones, como la celebración de siete sínodos y la atención constante a su clero. Aunque enfrentó desafíos, como la dificultad de convertir a la población morisca, su legado perdura en la educación y formación de nuevos líderes eclesiásticos. Un momento clave de su vida fue cuando se dedicó a la reforma de la vida de los obispos, estableciendo normas que sentaron las bases para el futuro de la Iglesia en España.

Su vida ejemplar y su dedicación a la comunidad reflejan su profundo vínculo con Jesús, buscando siempre ser un pastor para su pueblo. En su labor, Juan de Ribera demostró que la verdadera vocación de un obispo es servir y guiar a los fieles, contribuyendo así al mensaje cristiano de amor y compasión.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Félix, Eufrasio, Dacio, Fulgencio, Sabas, Caldeolo, Barbescemin, Malaquías, Juan de Ribera, Macrina, Ponciano, Prisco, Prisciliano, Engelmaro, Benedicta, Esteban, Santo Tomás de Villanueva

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.