Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy sábado 16 de mayo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este día sábado 16 de mayo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Simón Stock, abad († 1265), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Simón Stock, abad († 1265)

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Simón Stock fue un destacado religioso que vivió en el siglo XIII y es conocido principalmente por ser el principal reestructurador de la Orden del Carmelo. En una época en la que la comunidad carmelita estaba conformada por eremitas, Simón impulsó una transformación significativa para adaptarse a nuevas circunstancias que requerían una vida más comunitaria y activa. Su llegada a Inglaterra, junto con otros carmelitas que huyeron de la Tierra Santa, marcó un momento crucial en la historia de la Orden y su elección como prior mayor en 1245 consolidó su liderazgo y su papel en la expansión de la comunidad.

A pesar de enfrentar numerosas dificultades, Simón Stock se dedicó a la defensa de su orden y a buscar formas de facilitar su asentamiento en Europa. Reconocido por su profunda espiritualidad, su figura se ha vuelto emblemática en la tradición carmelita. Su relación con la Virgen María, manifestada en una aparición que le prometió protección especial, es uno de los momentos más significativos de su vida, elevando su legado a la devoción mariana que perdura hasta nuestros días.

Relación con Jesús y legado espiritual

La conexión de Simón Stock con Jesús se evidencia a través de la aparición de la Virgen María, quien le entregó el Escapulario del Carmen como símbolo de protección espiritual. Este evento no solo fortaleció su comunidad, sino que también brindó esperanza en tiempos de crisis. La promesa de salvación asociada al escapulario, “ quien lo lleve y muera con él, se salvará”, se ha convertido en un poderoso mensaje de fe que ha trascendido en la Iglesia, simbolizando la maternidad universal de María.

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El legado espiritual de Simón Stock se manifiesta en la devoción generalizada al Escapulario, que muchos fieles llevan desde la infancia como un signo de su devoción y protección. A través de su vida, Simón no solo consolidó la Orden del Carmelo, sino que también dejó una enseñanza sobre el amor y la atención hacia María, animando a sus seguidores a vivir con fe y compromiso en su camino cristiano.

Todos los santos que celebramos este sábado

Ubaldo, Posidio, Fuerte, Honorato, Audas, Peregrino, Dómnolo, Flaviano, Aquilino, Victoriano, Genadio, Félix, Andrés Bobola, Juan Nepomuceno, Gema Galgani, Máxima, Frejus, Brendano, Simón Stock, Fidolo, Bernardo Mentón, Nuestra Señora del Carmen

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.