Iglesia católica ¿Buscas saber el santoral de hoy lunes 18 de mayo de 2026? En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Juan I, papa († 526). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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En el día 18 de 05, recordamos a Juan I, papa († 526), un líder eclesiástico que, a pesar de su avanzada edad y enfermedad, luchó incansablemente por la unidad de la Iglesia en un tiempo de intensa turbulencia entre Oriente y Occidente. Su legado de diplomacia y compromiso con la ortodoxia católica lo convierte en una figura de gran relevancia en la historia del cristianismo.

La vida y obra de Juan I, papa († 526)

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Juan I, originario de Toscana, se convirtió en papa en un período histórico crítico para la Iglesia del siglo VI. Su papado se desenvolvió en el contexto de tensiones entre Oriente y Occidente, en un momento donde su prestigio intelectual y su amistad con pensadores como Boecio le permitieron abogar por la ortodoxia en la fe cristiana. Juan I se preocupó por establecer y fortalecer las relaciones con la Iglesia del Oriente, adopción que se evidenció en la implementación del calendario litúrgico de Alejandría, buscando así fomentar un ambiente de paz y unidad dentro de la comunidad cristiana.

El papado de Juan I se vio marcado por su condición de anciano y enfermo, lo que complicó su capacidad de acción ante el emperador bizantino Justino y el rey goda Teodorico. A pesar de las adversidades, buscó la defensa de la Iglesia y del catolicismo arriano, enfrentándose a las opresiones que surgían contra los godos. Su intento de mediar entre ambas partes y su compromiso con la fe católica dejaron un legado de dignidad y firmeza ante la adversidad, aunque finalmente le costó su libertad y, posiblemente, su vida.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las decisiones de Juan I reflejan su profundo compromiso con Jesús y el mensaje cristiano. A pesar de ser encarcelado y ver afectar su vida tras el fracaso de la embajada en Constantinopla, su lealtad a la fe fue incuestionable. En un contexto de gran tensión, él se opuso a las presiones para revertir la conversión al catolicismo de los godos, manifestando su visión de la unidad y la verdad de la doctrina. En sus esfuerzos por mediar en la crisis, se convirtió en un símbolo de resistencia y vitalidad de la Iglesia, incluso ante la muerte. Un momento clave de su papel se puede resumir en la expresión: «la doctrina de la Iglesia», que guiaba cada una de sus decisiones.

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Todos los santos que celebramos este lunes

Juan I, Merolino, Venancio, Potamión, Félix, Dióscoro, Teódoto, Erico, Eufrasia, Faína, Matrona, Cristiano, Anastasón, Basilica, Teocusa, Alejandra, Claudia, Julita, Félix, Agnelo, Rafaela María

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.