Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy domingo 17 de mayo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Pascual Bailón, confesor (1540-1592). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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En este día domingo 17 de mayo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Pascual Bailón, confesor (1540-1592), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Pascual Bailón, confesor (1540-1592)

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Pascual Bailón nació el 17 de mayo de 1540 en Torrehermosa, Zaragoza, en el seno de una familia humilde. Desde temprana edad, mostró una dedicación excepcional al servicio de los demás, trabajando como pastor y luego en varios conventos franciscanos donde asumió tareas sencillas, pero significativas. Su aspiración de ser fray de la Orden de San Francisco lo llevó a tomar el hábito en el convento de Nuestra Señora de Loreto en 1564, donde dedicó su vida a la oración y al servicio, convirtiéndose en un ejemplo de humildad y dedicación religiosa en la España del siglo XVI.

Su vida se caracterizó por un amor profundo a la Eucaristía y a la oración, que manifestaba a través de actos sencillos y alegría contagiosa. A pesar de las dificultades de su tiempo, incluyendo persecuciones y sufrimientos, Pascual Bailón mantuvo su fe y su compromiso con Dios. Lo que lo hace relevante es su canonización en 1690 y el reconocimiento de más de cuatrocientos milagros atribuidos a su intercesión, que han dejado una huella perdurable en la devoción católica.

Relación con Jesús y legado espiritual

A lo largo de su vida, Pascual Bailón demostró un vínculo estrecho con Jesús, evidenciado en su devoción hacia el Santísimo Sacramento. Aunque no fue testigo directo de hechos claves del Evangelio, su vida reflejó el mensaje de amor y servicio de Cristo. Su entrega al cuidado de los pobres y su dedicación a la Eucaristía se convirtió en un testimonio del cristianismo en un tiempo de pruebas. La frase “la escoba de la casa de Dios” simboliza su deseo de servir en la humildad y cercanía a Jesús.

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Su legado espiritual se manifiesta a través de su proclamación como Patrón de los congresos y obras eucarísticas, destacando la importancia que otorgó a la Eucaristía en su vida. El fervor que sentía ante el altar y su capacidad de inspirar a otros a través de su sencillez han dejado un impacto significativo en la espiritualidad católica, recordándonos la importancia de vivir nuestra fe con alegría y entrega.

Todos los santos que celebramos este domingo

Pascual Bailón, Teodomaro, Heraclio, Pablo, Aquilina, Basilisa, Víctor, Adrión, Basila, Solocón, Panfermero, Panfilón, Minerco, Artemio, Galcoro, Celestino, Bruno, Restituta, Montano, Framequilda, Andrónico, Junias, Pedro Liu.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.