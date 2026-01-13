Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 13 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

En este día martes 13 de enero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia (c. a. 315-367), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia (c. a. 315-367)

Hilario de Poitiers nació en el siglo IV en una familia pagana y se destacó como un defensor de la fe cristiana contra la herejía arriana. Su formación en oratoria, literatura y filosofía platónica le permitió desarrollar una profunda comprensión de la fe cristiana, la cual abrazó tras su conversión, que tuvo lugar en el año 345. Aclamado como obispo de Poitiers alrededor de 350, Hilario se convirtió en un líder espiritual clave en su comunidad, enfrentándose a los desafíos doctrinales de su tiempo y defendiendo la ortodoxia cristiana. Su vida es un testimonio de la transformación personal y del compromiso con la verdad de la fe.

La figura de Hilario es relevante no solo por su papel como obispo, sino también por su contribución intelectual y teológica. Su estudio de las Escrituras y su oposición al arrianismo lo llevaron a escribir obras fundamentales, como el Tratado sobre la Trinidad, donde expone la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. A través de su vida, Hilario encarnó los valores de la perseverancia y la defensa de la fe, convirtiéndose en un modelo para los cristianos de su época y de las generaciones futuras.

Relación con Jesús y legado espiritual

Hilario de Poitiers mantuvo un vínculo profundo con Jesús, siendo un ferviente defensor de su divinidad. Su lucha contra el arrianismo, que negaba la naturaleza divina de Cristo, fue crucial para la consolidación de la fe cristiana. A lo largo de su vida, Hilario se enfrentó a obispos y emperadores que promovían la herejía, convocando sínodos y escribiendo obras que defendían la fe católica. Un momento clave en su vida fue su destierro a Oriente, donde escribió el libelo durísimo Contra Constancio, denunciando la persecución de la Iglesia y reafirmando su compromiso con la verdad.

El legado espiritual de Hilario perdura en su firmeza y constancia en la defensa del depósito de la fe. Su vida y obra no solo fortalecieron la comunidad cristiana de su tiempo, sino que también sentaron las bases para el desarrollo del monacato en Occidente. Su dedicación a la enseñanza y su papel como guía espiritual lo convierten en un referente para aquellos que buscan vivir su fe con integridad y valentía.

Todos los santos que celebramos este martes

Hilario, Vero, Kentigerno, Gumersindo, Servideo, Potito, Hérmilo, Estratónico, Agricio, Leoncio, Gláfira, Verónica de Binasco, Vivencio

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.