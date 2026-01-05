Iglesia católica ¿Necesitas saber el santoral de hoy lunes 5 de enero de 2026? En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Simeón, estilita (s. V). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este 5 de enero, recordamos a Simeón, estilita (s. V), un anacoreta cuya vida de austeridad y dedicación a Dios, elevada sobre una columna, dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo y en el corazón de quienes buscaban su sabiduría y consejo.

La vida y obra de Simeón, estilita (s. V)

Simeón, conocido como El Estilita, nació en Sisán a finales del siglo IV, en la región que hoy corresponde a Cilicia y Siria. Desde joven, mostró un profundo deseo de dedicarse a Dios, lo que lo llevó a una vida de austeridad y penitencia. A los catorce años, tras una experiencia espiritual en una iglesia, comenzó su búsqueda de una vida más intensa en la fe, lo que lo llevó a unirse a una comunidad de monjes en Tedela. Sin embargo, su fervor por la penitencia lo llevó a ser despedido, lo que no detuvo su camino hacia la soledad y la contemplación.

En el año 412, Simeón decidió vivir en una columna, donde pasó el resto de su vida, dedicándose a la oración y la predicación. Su forma de vida, que incluía ayunos extremos y una dedicación total a la espiritualidad, atrajo a numerosos visitantes que buscaban su consejo y sanación. A lo largo de sus treinta y siete años en la columna, su fama creció y su influencia se extendió a obispos y emperadores, quienes acudían a él en busca de orientación espiritual y moral.

Relación con Jesús y legado espiritual

Simeón fue un testigo del poder transformador de la fe cristiana y su vida se convirtió en un testimonio de dedicación a Dios. Su decisión de vivir en la columna simboliza un compromiso radical con la austeridad y la oración, contribuyendo al mensaje cristiano de penitencia y conversión. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, donde su figura es recordada como un modelo de vida ascética y espiritual. Un momento clave de su vida se refleja en su famosa frase: “la búsqueda de austeridad”, que encapsula su misión de acercarse a Dios a través de la renuncia y la oración.

La influencia de Simeón se extendió más allá de su tiempo, ya que su vida inspiró a muchos a seguir un camino de fe y dedicación. Su legado espiritual continúa siendo relevante, recordándonos la importancia de la oración, la penitencia y el compromiso con la vida cristiana.

Todos los santos que celebramos este lunes

Telesforo, Juan Neumann, Eufrasio, Teodoro, Onulfo, Onoberto, Simeón estilita, Amelia, Emiliana, Apolinaria, Sinclética, Amada.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.