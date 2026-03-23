Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy lunes 23 de marzo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este día lunes 23 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Toribio de Mogrovejo, obispo (1538-1606), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Toribio de Mogrovejo, obispo (1538-1606)

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Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, es una figura destacada en la historia de la evangelización en América. Nació el 16 de noviembre de 1538 en Mayorga, Valladolid y se formó en Derecho Canónico en la Universidad de Santiago de Compostela y en Salamanca. Su nombramiento como presidente de la Inquisición en Granada en 1573 y su posterior designación como arzobispo de Lima en 1579 por el Papa Gregorio XIII marcan el inicio de su labor pastoral en una diócesis vasta y diversa, donde se enfrentó a numerosos desafíos en la evangelización de indígenas y españoles.

Durante su tiempo en el Perú, Toribio de Mogrovejo se destacó por su dedicación y celo pastoral, organizando la diócesis y promoviendo la educación y la formación cristiana. Celebró tres concilios provinciales limenses, siendo el III de 1583 especialmente significativo, ya que estableció pautas que perduraron hasta el siglo XX. Su esfuerzo por implementar las disposiciones del Concilio de Trento, aunque limitado por las circunstancias, refleja su compromiso con la fe y la comunidad que lideraba.

Relación con Jesús y legado espiritual

El legado espiritual de Toribio de Mogrovejo se manifiesta en su profundo vínculo con Jesús y su dedicación a la evangelización. Aprendió quechua para comunicarse con los indígenas y publicó un catecismo en esta lengua, facilitando la enseñanza de la fe cristiana. Su labor incluyó la fundación de colegios y hospitales, así como la atención a los ya bautizados que vivían como paganos. Su vida fue un testimonio de su compromiso con el mensaje cristiano, buscando siempre el bienestar de su comunidad.

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En su labor, Toribio de Mogrovejo enfrentó desafíos significativos, defendiendo los derechos de los indígenas y los privilegios eclesiásticos. Su muerte en 1606, mientras realizaba un viaje apostólico, marcó el final de una vida dedicada al servicio de Dios y de su pueblo. Su legado perdura, recordándonos que la verdadera evangelización se basa en el amor y el respeto hacia los demás, un principio que él vivió intensamente en su ministerio. Su obra se puede resumir en la frase mejor evangelización que colonización, reflejando su enfoque en la fe y la dignidad humana.

Todos los santos que celebramos este lunes

Toribio Alfonso de Mogrovejo, José Oriol, Julián, Félix, Victoriano, Florencio, Fidel, Felipe, Nicón, Liberato, Domicio, Pelagia, Aquila, Eparquio, Teodosia, Benito, Dimas, Teódulo, Filotea

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.