Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 20 de febrero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Euquerio, obispo (c. a. 690-743). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Video Niño de 4 años cae del quinto piso de un edificio y sobrevive: "Está vivo por el poder de Dios"

En este día viernes 20 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Euquerio, obispo (c. a. 690-743), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Euquerio, obispo (c. a. 690-743)

PUBLICIDAD

Euquerio nació en Orleans, Francia, alrededor del año 690, en el seno de una familia noble. Desde su infancia, mostró una inclinación hacia el conocimiento y la espiritualidad, siendo educado en letras y teología. Su madre, piadosa, tuvo un sueño que predecía su futura santidad. A lo largo de su vida, Euquerio se convirtió en monje en el monasterio de Jumièges, donde se dedicó a la oración, la penitencia y el estudio de los sagrados cánones. Su compromiso con la fe lo llevó a ser propuesto como obispo de Orleans tras la muerte de Severo, a pesar de su resistencia inicial a dejar la vida monástica.

Como obispo, Euquerio destacó por su celo y dedicación a la disciplina eclesiástica, convencido de que el buen ejemplo era la mejor forma de predicación. Su ministerio trajo consigo una reforma en las costumbres de la comunidad, promoviendo una piedad sincera que se extendió más allá de los límites de su diócesis. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades, enfrentándose a la envidia y oposición, especialmente de Carlos Martel, quien lo desterró debido a su defensa de los bienes de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Euquerio vivió su vida en un constante esfuerzo por seguir el ejemplo de Jesús, dedicándose a la oración y al servicio de su comunidad. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida refleja los valores cristianos de humildad y sacrificio. Su decisión de enfrentarse a la injusticia en defensa de la Iglesia es un testimonio de su compromiso con el mensaje de Cristo. En sus últimos años, Euquerio pasó en la abadía de Tron, donde continuó su vida de oración y humildad, dejando un legado de fe y dedicación que perdura hasta hoy. Su vida se puede resumir en el momento clave de su ministerio: cuidar la disciplina eclesiástica, que fue fundamental para su comunidad.

PUBLICIDAD

Todos los santos que celebramos este viernes

Tiranión, Silvano, Peleo, Nilo, Eleuterio, Posidio, Falcón, Sadot, León, Euquerio, Dídimo, Potamio, Nemesio, Zenobio, Besarión, Eulrico, Paulina

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.