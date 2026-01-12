Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 12 de enero Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Hoy lunes 12 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Benito Biscop, abad (629-690), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Benito Biscop, abad (629-690)

Benito Biscop fue un destacado abad y figura clave en la historia del cristianismo en Inglaterra, nacido alrededor del año 629 en una familia noble de Northumbria. Su vida se desarrolló en el siglo VII, un periodo crucial para la consolidación de la fe cristiana en las islas británicas. Tras sentir un llamado divino, se retiró del mundo a los veinticinco años y emprendió varios viajes a Roma, donde se empapó de la doctrina cristiana y de la vida monástica, visitando las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo. Su regreso a Inglaterra marcó el inicio de su labor en la organización de la fe cristiana, contribuyendo a la evangelización y formación de comunidades religiosas.

Durante su vida, Benito Biscop estableció monasterios en Wearmouth y Jarrow, donde implementó el estilo religioso y arquitectónico del continente europeo. Su trabajo fue fundamental para la difusión de la música gregoriana y la liturgia romana en Inglaterra, lo que elevó el espíritu religioso del país. Además, su relación con figuras como el papa Vitaliano y el obispo Teodoro de Tarso fue crucial para la consolidación de la fe en la región, convirtiéndose en un pilar de la comunidad cristiana en un momento de transformación espiritual.

Relación con Jesús y legado espiritual

Benito Biscop no fue un testigo directo de los eventos del Evangelio, pero su vida y decisiones reflejan un profundo compromiso con el mensaje de Jesús. Su dedicación a la fe y su incansable labor en la organización de la iglesia en Inglaterra contribuyeron a la difusión del cristianismo en un contexto donde la evangelización era aún un desafío. Su búsqueda de conocimiento y espiritualidad se tradujo en acciones concretas que fortalecieron la comunidad cristiana, como la creación de monasterios que se convirtieron en centros de aprendizaje y oración.

Benito Biscop perdura en la historia de la iglesia, simbolizando la importancia de la dedicación y el servicio a la fe. Su vida es un ejemplo de cómo el compromiso personal puede influir en la comunidad y en la propagación del mensaje cristiano. Su constante búsqueda de la verdad y su deseo de compartirla con otros se reflejan en su famosa frase: “todas sus energías al servicio de la fe”, que encapsula su misión y su amor por Cristo.

Todos los santos que celebramos este lunes

Juan, Probo, Bonet, Taciana, Sátiro, Arcadio, Zótico, Rogato, Modesto, Cástulo, Tigrio, Eutropio, Cesarea, Benito, Aelredo, Victoriano, Nazario, Martín de León

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.