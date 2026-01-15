Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 15 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Mauro, abad (511–583). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Hoy jueves 15 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Mauro, abad (511–583), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Mauro, abad (511–583)

Mauro nació en Roma en el año 511, en el seno de una familia ilustre. Desde su adolescencia, fue educado bajo la guía de San Benito, lo que lo llevó a ingresar en la orden benedictina. A lo largo de su vida, se destacó como abad y fundador de numerosos monasterios en Francia, donde su influencia y liderazgo fueron fundamentales para el desarrollo de la comunidad monástica. Su relevancia radica no solo en su papel como líder religioso, sino también en su capacidad para realizar milagros, como se evidencia en el episodio del estanque con el niño Plácido, que resalta su don de taumaturgo.

El legado de Mauro se extiende más allá de su vida, ya que su veneración ha perdurado a lo largo de los siglos. Aunque no se tiene constancia precisa de cuándo llegaron sus reliquias a Extremadura, se sabe que su culto es muy antiguo. En el Sínodo diocesano de 1501 se menciona la celebración de su fiesta en Almendral, lo que indica la importancia de su figura en la tradición local. A lo largo de los años, su memoria ha sido celebrada en diversas localidades, reflejando el impacto que tuvo en la vida espiritual de la región.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Mauro no solo se limitan a su labor como abad, sino que también reflejan un profundo vínculo con Jesús y los valores cristianos. Su dedicación a la penitencia y su deseo de servir a los demás son ejemplos de su compromiso con el mensaje del Evangelio. Aunque no fue testigo directo de eventos como la resurrección, su vida y decisiones contribuyeron a la difusión del cristianismo en su tiempo. Un momento clave en su vida se puede resumir en su gran espíritu de penitencia, que lo llevó a retirarse y entregarse a Dios en su lecho de muerte.

El legado espiritual de Mauro se manifiesta en la continua celebración de su memoria y en la veneración de sus reliquias, que han sido objeto de devoción a lo largo de los siglos. Su vida es un testimonio de fe y dedicación, inspirando a generaciones de creyentes a seguir su ejemplo de servicio y amor hacia Dios y el prójimo.

Todos los santos que celebramos este jueves

Pablo, Cosme, Benito, Máximo, Emberto, Francisco Fernández Capillas, Tarsicia, Secundina, Mauro, Alejandro, Macario, Conrado, Miqueas, Habacuc, Arsenio, Efisio, Eligio, Isidoro, Juan, Calabita, Ida, Tarsicia.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.