Iglesia católica ¿Buscas saber el santoral de hoy jueves 19 de febrero de 2026? Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

En este día jueves 19 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Álvaro de Córdoba, beato († 1430), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Álvaro de Córdoba, beato († 1430)

El beato Álvaro de Córdoba nació a finales del siglo XIV y falleció en 1430. Su vida se desarrolló en un contexto de gran agitación social y religiosa, marcado por la peste negra y la corrupción de costumbres. A pesar de las dificultades de su tiempo, Álvaro se destacó por su compromiso con la fe cristiana y su deseo de reforma dentro de la Orden de Santo Domingo. Su labor como docente en la Universidad de Salamanca fue solo el inicio de un apostolado que lo llevó a recorrer diversas regiones de Europa, donde predicó la unidad y la renovación espiritual en un periodo de crisis para la Iglesia.

Tras su regreso a España, Álvaro fue nombrado confesor de la reina Catalina de Lancáster y su hijo Juan II, aunque pronto dejó la corte para dedicarse a la reforma dominicana. Fundó el convento de Escalaceli, el primero de los reformados en España y estableció un modelo de vida religiosa que inspiró a muchos. Su devoción a la Pasión de Cristo lo llevó a crear un recorrido que recordaba los momentos de sufrimiento del Señor, contribuyendo así a la espiritualidad de su comunidad y dejando un legado que perdura en la tradición andaluza.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Álvaro de Córdoba reflejan un profundo vínculo con Jesús, especialmente a través de su dedicación a la Pasión. Su deseo de reformar la vida religiosa y su compromiso con la oración y la penitencia fueron fundamentales en su misión. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida estuvo marcada por un constante esfuerzo por vivir y propagar el mensaje cristiano en tiempos difíciles. Su legado se manifiesta en la devoción popular que cultivó, especialmente en Andalucía, donde su influencia se siente en las tradiciones de Semana Santa.

El establecimiento de la Vía dolorosa en la sierra de Córdoba es un ejemplo de su dedicación a recordar el sufrimiento de Cristo, creando un espacio de reflexión y penitencia. Este acto de fe y devoción se tradujo en un impacto duradero en la espiritualidad de su comunidad, convirtiendo a Escalaceli en un centro de peregrinación. Así, Álvaro dejó una huella imborrable en la historia religiosa, siendo un faro de esperanza y renovación para aquellos que buscan vivir su fe con autenticidad y fervor.

Todos los santos que celebramos este jueves

Agatón, Zambdas, Casiano, Barbato, Mansueto, Quodvultdeus, Gabino, Publio, Julián, Marcelo, Conrado, Eugenio, Álvaro de Córdoba

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.