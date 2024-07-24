Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver en vivo la transmisión completa, alfombra roja y entrega de premios?

Bajo el lema ‘Atrévete a más’ se realizará la edición 21 de Premios Juventud , por tercera ocasión, desde la isla de Puerto Rico y no hay pretexto para no seguir este jueves 25 de julio el detalle y minuto a minuto de la fiesta más hot del verano con grandes invitados y mucha música. Revive el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Esta ocasión la entrega de premios será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin , tres figuras muy queridas por el público joven que armarán un gran ambiente durante las tres horas de duración en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Recuerda que este año Premios Juventud entregará premios a 31 categorías que integraron su lista de artistas nominados , cuyos ganadores fueron elegidos por el voto del público.

Mira los live stream de Premios Juventud 2024 en redes sociales y YouTube



Desde días antes de la entrega de premios te daremos un vistazo del backstage. Para ello te esperamos los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover. Ahí podrás ver todos los preparativos de la celebración y ensayos con los artistas.

Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales y home oficial de Premios Juventud y el canal de YouTube de Univision. Tendrá como invitadas a las creadoras de contenido Ileana Velázquez y Rosy McMichael.

El jueves 25 de julio, el día de la fiesta, el live stream segunda pantalla iniciará a las 6:30 PM del Este, concluirá al mismo tiempo que la premiación y tendrá de invitado al influencer Molusco. Además de poder ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, serás testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

¿ViX transmitirá los Premios Juventud 2024?



La plataforma streamig en español no se queda atrás y tendrá en exclusiva la transmisión del live stream del jueves 25 de julio de las 6:30 PM hasta las 11:00 PM del Este.

También podrás disfrutar en ViX de la transmisión del especial Noche de Estrellas, con toda la alfombra roja del evento.





Premios Juventud 2024 en vivo desde Puerto Rico



Si eres de los afortunados que puedes asistir en vivo a la premiación, te garantizamos que pasarás una gran noche. Todavía quedan algunos boletos a la venta para que asistas a esta celebración.

El lugar es el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico y si estás en Puerto Rico existen varias formas de llegar a este lugar, uno de los escenarios más importantes para los artistas latinos.

Te recomendamos llegar a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

Premios Juventud 2024 transmisión completa en vivo por TV de alfombra roja y fiesta



Por supuesto que también podrás seguir la transmisión por televisión y Univision es la señal encargada de hacerlo.

A las 7P/6C arrancará el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja y la conducción de Domelipa, Jessi Rodríguez, Arap Bethke, Roberto Hernández y el ojo crítico del experto en moda Jomari Goyso. Además, de último momento se confirma la participación de Maripily Rivera como host de esta antesala y también presentará un premio en la fiesta.

Una hora después, a las 8P/7C, iniciará la edición 21 de Premios Juventud con un gran elenco de artistas confirmados para actuar entre los que se encuentran Natti Natasha, Farruko, Prince Royce, Los Esquivel, Lunay, Lenny Tavárez, Reik, Camila, Mau y Ricky, entre otros más.

Baila y disfruta del tributo a Fania All Stars que realizarán Oscar D’León, Tito Puente Jr., Ivy Queen, La India, por mencionar algunas.

Premios Juventud 2024 minuto a minuto en el Liveblog



También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos, detalles de los ensayos, y más.

El día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.