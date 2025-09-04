Ivan Cornejo está nominado a Premios Juventud 2025 en esta categoría, ¡su talento trasciende fronteras!

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

Premios Juventud 2025 está dividido en 41 categorías, donde actores, músicos y creadores de contenido competirán por obtener la codiciada estatuilla, y uno de ellos es Ivan Cornejo.

Ivan Cornejo tiene una nominación a Premios Juventud 2025

El artista de regional mexicano, originario de Riverside, California, EE.UU., mostró interés por la música desde pequeño y gracias a una guitarra que le regaló su padre pudo desarrollar su talento.

En 2021 Ivan lanzó su primer álbum titulado 'Alma Vacía' y su canción 'Está dañada' hizo que el público comenzara a reconocer su nombre.

Sus composiciones, que fusionan sonidos como norteño, mariachi, banda sinaloense, cumbia y balada, se convirtieron en un fenómeno musical que trasciende fronteras y marca la escena contemporánea del regional mexicano.

Iván Cornejo Imagen Premios Juventud 2025



Gracias a su trabajo musical, Ivan Cornejo ha sido nominado en diversas galas como Premios Lo Nuestro, Latin American Music Awards y Billboard Music Awards.

Para Premios Juventud 2025, el joven de 21 años está nominado dentro de la categoría Mejor Canción Música Mexicana Alternativa con su más reciente sencillo 'Me Prometí'.

Además de Ivan Cornejo, los artistas nominados en la categoría Mejor Canción Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Estos son los artistas que compiten en la categoría Mejor Canción Música Mexicana en Premios Juventud 2025.





Clave Especial & Fuerza Regida con la canción: ‘Como Capo’

Eslabon Armado & Macario Martínez con el tema: ‘Esa Noche’

Línea Personal con la canción: Holanda’

Netón Vega con el tema: ‘Loco’

Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil con la canción: ‘Triple Lavada Remix’

Ivan Cornejo con el tema: ‘Me Prometí’

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se llevará a cabo el 25 de septiembre. La transmisión comenzará a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, seguido de la ceremonia principal a las 8P/7C.

¿En qué canal se transmiten en vivo Premios Juventud 2025?

La edición número 22 de Premios Juventud se llevará a cabo en Panamá y podrás disfrutarla en vivo en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, de manera gratuita.

Y si quieres saber el minuto a minuto de la fiesta más hot del año, podrás seguirlo a través de las redes sociales oficiales y el sitio web de Univision.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

La gala estará en manos de tres estrellas internacionales: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

Noche de Estrellas es la antesala de Premios Juventud 2025 y el programa ofrecerá una cobertura especial desde la alfombra azul. Estará a cargo de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿De qué trata Noche de Estrellas, el programa previo a Premios Juventud 2025 y cuál es su horario?

Se trata de una transmisión en vivo, en la que los presentadores conversan con los artistas nominados e invitados especiales, al mismo tiempo que analizan los outfits que las celebridades lucen en la alfombra azul del evento que celebra el talento latino.

Noche de Estrellas comenzará en el horario 7P/6C y podrá verse en Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

¿Qué artistas estarán en Premios Juventud 2025?

Cada año, Premios Juventud sorprende al público con distintos números musicales, realizados por los artistas más destacados del momento.

La fiesta más hot del año ya dio a conocer algunos de los artistas que tendrán un performance: Alleh y Yorghaki, Xavi, Grupo Niche, Maluma, Camilo, Bad Gyal, Farruko, Lola Indigo, entre otros.

¿Cómo puedes comprar tickets para asistir a Premios Juventud 2025?