Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza deslumbrarán como host en Premios Juventud 2025

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Este 26 de agosto se anunciaron los nombres de dos guapas y talentosas famosas que serán presentadoras de la fiesta más hot del año, a lado de Clarissa Molina.

Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza también serán host de Premios Juventud 2025

Clarissa Molina fue la primera confirmada para presentar la edición número 22 de Premios Juventud y este 26 de agosto se dio a conocer que tendrá la compañía de dos estrellas internacionales: Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza.

Nadia Ferreira también será host en Premios Juventud 2025

La modelo de 26 años, originaria de Paraguay, ganó reconocimiento internacional gracias a su participación en Miss Universo 2021, donde fue una de las tres finalistas.

En 2022, su nombre se apoderó de los titulares tras confirmar su noviazgo con el cantante Marc Anthony, con quien actualmente está casada y tiene un hijo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Nadia se desempeña como host de un evento de esta magnitud, pues a principios de 2025 apareció en Premios Lo Nuestro como presentadora de la alfombra roja, donde entrevistó a numerosas celebridades.

Nadia Ferreira será host en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

En Premios Juventud 2025 disfrutaremos la presencia de Alejandra Espinoza como presentadora

La celebridad mexicana es toda una leyenda en el mundo del espectáculo, pues además de ganar el certamen Nuestra Belleza Latina en 2007, se consagró como una exitosa conductora y actriz.

Ha participado en telenovelas como Corazón Guerrero y Rubí (la versión protagonizada por Camila Sodi), y también ha sido host anteriormente de Premio Lo Nuestro y Premios Juventud, por lo cual su experiencia y carisma la convierten en la elección perfecta para liderar la ceremonia.

Alejandra Espinoza será una de las host de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Para votar por sus artistas favoritos solo ingresa a www.premiosjuventud.com/vota desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, celular o tablet.

Dentro del enlace aparecerá un botón para cada categoría y, al dar clic, se abrirá la sección de votación correspondiente. Elige a tu nominado preferido por categoría y subcategoría, confirmando de esta forma los votos.

¿Cuándo, dónde y cómo ver Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se llevará a cabo por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre, a las 7P/6C.