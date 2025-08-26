¡Los boletos para Premios Juventud 2025 ya están a la venta! Así puedes comprarlos

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Este 2025, Premios Juventud se celebrará por primera vez en Panamá. Si quieres asistir a la fiesta más hot del año para celebrar a lado de tus artistas favoritos, te decimos dónde y cómo adquirir tus boletos.

Inicia la venta de boletos para Premios Juventud 2025: Así puedes comprar tus entradas

La fiesta más hot del año se acerca y no puedes quedarte fuera. Si quieres ver a tus artistas e influencers favoritos en un solo lugar, puedes adquirir tus tickets a través de los canales oficiales.

Ingresa a la página www. premiosjuventud.com , donde encontrarás el apartado ‘Boletos’. Al dar clic ahí, te llevará a otro sitio web donde podrás adquirir tus entradas de manera segura y confiable.

Adquiere tus boletos para Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



¿Qué esperas para hacer tus maletas? ¡Panamá y Premios Juventud te esperan con los brazos abiertos!

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

En Premios Juventud, los fans eligen a los ganadores de la noche. Solo deben cumplir con dos requisitos para poder votar: ser mayores de 18 años y contar con una cuenta de correo electrónico válida.

Este es el paso a paso para votar en Premios Juventud 2025:





Ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota . Registrar una dirección de correo electrónico válida. En la pantalla aparecerán las tres secciones en las que se dividen los galardones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social. Tras dar clic en cada una de ellas, se mostrarán las categorías correspondientes: seleccionar al famoso o famosa que se quiere ver triunfar y confirmar el voto. Cuando aparezca un “Gracias” en pantalla, quiere decir que el voto se registró exitosamente.

Hay que resaltar que solo se puede votar por un nominado en cada una de las categorías y solo una vez por cuenta de correo electrónico.

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se celebrará el próximo 25 de septiembre. La celebración empieza en punto de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la ceremonia de premiación da inicio a las 8P/7C.

¿Cómo y dónde ver Premios Juventud 2025?

Ya sea que prefieras ver la transmisión por televisión o en línea, encontrarás una manera de disfrutarla: Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX llevarán la fiesta hasta donde te encuentres.

Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en las redes sociales de Premios Juventud y este sitio web.