¡Line up de impacto! Maluma, Bad Gyal, Camilo y más tendrán un performance en Premios Juventud 2025

Ellos son los primeros artistas confirmados para presentarse en Premios Juventud 2025

En cada edición de Premios Juventud, diversos artistas animan al público con sus números musicales. Para este 2025, el primer line up ya fue dado a conocer y está integrado por nueve estrellas de talla internacional.

PUBLICIDAD

Bad Gyal subirá al escenario para cantar en Premios Juventud 2025

La joven española logró conquistar a las nuevas generaciones con sus canciones de reguetón, como ‘Chulo pt.2’, ‘La Prendo’, ‘44’ y ‘Guay’.

En la edición número 22 de la fiesta más hot del año, la cantante obtuvo tres nominaciones: Girl Power por ‘Chulo pt.2’ (junto a Tokischa & Young Miko), Mejor Mezcla Urbana con ‘Comernos’ (con Omar Courtz) y Mejor Canción Pop/Urbano por ‘2AM’ (con Sebastián Yatra).

Bad Gyal subirá al escenario de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Bad Gyal y el resto de artistas nominadas a la categoría Girl Power en Premios Juventud 2025

‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia

‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

‘La Reina (Remix)’ - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano

‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara

‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert

Bad Gyal y otros artistas nominados a Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2025

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

PUBLICIDAD

Bad Gyal y más artistas nominados a Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2025

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira

Camilo deleitará al público con sus canciones en Premios Juventud 2025

El cantautor colombiano, conocido por sus alegres melodías, será uno de los platos fuertes de la noche con una presentación llena de sorpresas musicales, que emocionará al público.

Camilo está nominado en las categorías Mejor Canción Pop por ‘Querida Yo’ (con Yami Safdie), Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (con Morat), Tropical Mix por el track ‘Una Vida Pasada’ (con Carín León) y Mejor Álbum Tropical con ‘Cuatro’.

Camilo tendrá un performance en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Camilo y otros artistas nominados a Mejor Canción Pop en Premios Juventud 2025

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘García’ - Kany García

‘Mientes’ - Reik

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Camilo y demás artistas nominados a Mejor Canción Pop Rock en Premios Juventud 2025

‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

PUBLICIDAD

Camilo y el resto de artistas nominados en la categoría Tropical Mix en Premios Juventud 2025

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Además de Camilo, artistas nominados a Mejor Álbum Tropical en Premios Juventud 2025

‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George

‘Coexistencia’ - Luis Figueroa

‘Cuatro’- Camilo

‘Eterno’ - Prince Royce

‘Muévanse’- Marc Anthony

‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

‘Raíces’- Gloria Estefan

‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona

‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea

Farruko está confirmado para presentarse en Premios Juventud 2025

El cantante, compositor y productor puertorriqueño es reconocido por ser pionero en fusionar reguetón, trap y música urbana. Con más de 10 años de carrera, su legado incluye colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Shakira, J Balvin, entre otros.

PUBLICIDAD

Además de tener un performance en la fiesta más hot del año, el próximo 25 de septiembre competirá en tres categorías: Mejor Mezcla Urbana por ‘Adivino’ (con Myke Towers & Bad Bunny), Mejor Álbum Urbano con ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ y Tropical Mix por ‘Ohnana’ (con Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam).

Farruko confirmado para cantar en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Farruko y otros artistas nominados a Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2025

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Además de Farruko, los artistas nominados a Mejor Álbum Urbano en Premios Juventud 2025

‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

‘Elyte’ - Yandel

‘Funk Generation’ - Anitta

‘La Pantera Negra’ - Myke Towers

‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin

‘Rayo’ - J Balvin

‘San Blas’ - Boza

‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz

‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

PUBLICIDAD

Farruko y demás artistas nominados en la categoría Tropical Mix en Premios Juventud 2025

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Lola Indigo también subirá al escenario de Premios Juventud 2025

La cantante española, cuyo nombre de nacimiento es Miriam Doblas Muñoz, conquistó al público luego de su participación en el programa Operación Triunfo en 2017.

Luego de eso, la fama llegó rápidamente, pues tan solo un año después su primer sencillo 'Ya No Quiero Ná' logró el doble disco de platino.

Lola inició desde muy joven en el mundo artístico, aunque al principio se desempeñó como bailarina y coreógrafa, e incluso fue profesora de baile.

En el año 2020 realizó una importante colaboración con Lalo Ebratt y Rauw Alejandro, y juntos lanzaron el tema '4 besos', que en poco tiempo se convirtió en uno de los más populares.

Ahora, Lola Indigo no solo tendrá el honor de presentarse en el escenario de Premios Juventud para amenizar la fiesta más hot del año, la cantante también está nominada en una categoría y podría llevarse un galardón a casa.

Lola Indigo asistirá a Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Además de Lola Indigo, las artistas nominadas en la categoría Girl Power en Premios Juventud 2025

‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia

‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

‘La Reina (Remix)’ - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano

‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara

‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert

PUBLICIDAD

Maluma derrochará sensualidad en su performance en Premios Juventud 2025

El artista colombiano ha tenido un año musical muy exitoso y llegará al escenario de Premios Juventud 2025 para demostrar por qué es uno de los máximos exponentes del reguetón y el pop latino.

Para la fiesta más hot del año compite en 4 categorías: La Mezcla Perfecta por canción ‘Por Qué Será’ (con Grupo Frontera), Mejor Urban Track por '+57' (con Karol G, Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Ryan Castro & Blessd), Mejor Canción Pop/Urbano por ‘Cosas Pendientes’ y Tropical Mix por ‘Ohnana’ (con Kapo Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam).

Maluma Imagen Premios Juventud 2025

Maluma y otros artistas nominados a La Mezcla Perfecta en Premios Juventud 2025

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Además de Maluma, los artistas nominados a Mejor Urban Track en Premios Juventud 2025

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ - Bad Bunny

‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj

‘Hay Lupita’ - Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ - Anitta

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

PUBLICIDAD

Maluma y el resto de artistas nominados a Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2025

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira

Maluma y todos los artistas nominados a Tropical Mix en Premios Juventud 2025

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Morat se une a los artistas que darán un show musical en Premios Juventud 2025

Con 14 años de carrera, el cuarteto colombiano que fusiona folk, pop y sonidos acústicos promete dar un gran performance para sus fans en la fiesta más hot del año.

Morat competirá en tres categorías en Premios Juventud 2025: Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (con Camilo), Mejor Álbum Pop con ‘Ya Es Mañana’ y Grupo o Dúo Favorito del Año.

Morat tendrá un performance en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Morat y otros artistas nominados a Grupo o Dúo Favorito del Año en Premios Juventud 2025

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

PUBLICIDAD

Morat y el resto de artistas nominados a Mejor Canción Pop Rock en Premios Juventud 2025

‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Además de Morat, los artistas nominados a Mejor Álbum Pop en Premios Juventud 2025

‘A Mucha Honra’ - Thalia

‘El Viaje’ - Luis Fonsi

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Milagro’- Sebastián Yatra

‘Panorama’- Reik

‘Reflexa’ - Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ - Morat

Xavi pondrá a bailar a todos con su performance en Premios Juventud 2025

El exponente del regional mexicano captó la atención del público con su prodigiosa voz y estilo único, lo cual le dio 3 nominaciones en la edición 22 de la fiesta más hot del año: Tropical Hit por ‘En Privado’ (con Manuel Turizo), Mejor Fusión Música Mexicana por ‘Corazón de Piedra’ y Mejor Álbum Música Mexicana.

Xavi se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Xavi y otros artistas nominados a Tropical Hit en Premios Juventud 2025

‘Alé Alé’ - Marc Anthony

‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

‘Fuera de Lugar’ - Venesti

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

PUBLICIDAD

Xavi y el resto de artistas nominados a Mejor Fusión Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Además de Xavi, los artistas nominados a Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Grupo Firme curará los corazones rotos con su presentación en Premios Juventud 2025

La agrupación de regional mexicano, conocida por sus canciones de desamor, pondrá a corear a todos en Premios Juventud 2025 con su performance.

Además, el grupo está nominado en dos categorías: Mejor Canción Banda Música Mexicana por ‘El Beneficio de la Duda’ y Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Evolución’.

Grupo Firme se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Grupo Firme y otros artistas nominados a Mejor Canción Banda Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

PUBLICIDAD

Además de Grupo Firme, los artistas nominados a Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

Además, podrá seguirse en tiempo real en las redes sociales oficiales de Premios Juventud y el portal web de Univision.

¿Quiénes serán los host de Premios Juventud 2025 y Noche de Estrellas?

El 26 de agosto se confirmó que la gala tendrá como presentadoras a Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

En cuanto a Noche de Estrellas, contará con los host Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara, quienes ofrecerán una cobertura especial desde la alfombra azul.

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año iniciará el próximo 25 de septiembre a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, mientras que la ceremonia de premiación se realizará a las 8P/7C.

¿Cómo puedo adquirir entradas para Premios Juventud 2025?

El evento, que se realiza por primera vez en Panamá, destaca por ofrecer venta de boletos al público en general, permitiendo que cualquier persona pueda asistir y ser parte de esta experiencia única.