¡La edición número 22 de la fiesta más hot del año promete ser histórica! Por primera vez, la ceremonia de Premios Juventud se llevará a cabo en Panamá, durante el Mes de la Herencia Hispana.

Te contamos cuándo es, dónde verlo en vivo, qué artistas cantarán en el escenario y todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo es Premios Juventud 2025? Conoce la fecha y el horario

Premios Juventud 2025 se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre. Esta es la primera vez que se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana, de manera que podemos esperar que esta edición número 22 se destaque por la riqueza cultural y el talento de Latinoamérica.

El programa especial Noches de Estrellas y la alfombra roja comenzarán a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación dará inicio a las 8P/7C. Dicha ceremonia arrancará con un show musical dedicado a Panamá.

¿Dónde será Premios Juventud 2025? Este es el lugar que recibirá a la fiesta más hot del año

La edición número 22 de Premios Juventud se celebrará en Ciudad de Panamá (capital de Panamá), específicamente en el Figali Convention Center.

¿En qué canal puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se transmitirá completamente en vivo a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión. También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live stream y el live blog en la página web de Premios Juventud y las redes sociales oficiales.

Premios Juventud 2025 también se podrá ver en vivo en streaming

Si prefieres ver Premios Juventud 2025 a través de una plataforma de streaming, tenemos buenas noticias: la fiesta más hot del año se transmitirá en vivo desde ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Sigue minuto a minuto en vivo Premios Juventud 2025

La fiesta más hot del año contará con una cobertura minuto a minuto en el live blog, el cual estará disponible en la página web de Premios Juventud.

Además, el live stream de Premios Juventud 2025 ofrecerá un detrás de cámaras de la alfombra azul y la ceremonia de premiación, pero la mejor parte es que el contenido exclusivo se transmitirá ¡desde una semana antes!

Durante toda la semana previa, por medio de las redes sociales de Premios Juventud los seguidores tendrán acceso al backstage de ensayos, entrevistas con los artistas, cobertura en tiempo real de la alfombra azul, entre otras sorpresas.

El live stream de Premios Juventud 2025 tendrá una duración de más de cuatro horas y dará inicio el jueves 25 de septiembre a las 6:30P/5:30C. Los presentadores del live stream de la fiesta más hot del año serán: Yeri Mua, Kunno, Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Candy Lover, Marelissa Him y Vicky Van.

¿Quiénes son los artistas nominados en Premios Juventud 2025?

Premios Juventud reconoce el talento de cantantes, actores y creadores de contenido (influencers). Los 231 nominados están divididos en 41 categorías. Aquí puedes consultar la lista completa de nominados de Premios Juventud 2025.

¿Qué artistas cantarán en Premios Juventud 2025?

Además de la entrega de premios, uno de los aspectos más emocionantes de Premios Juventud son los performances. La fiesta más hot del año tendrá a más de 30 artistas en el escenario para deleitar al público.

Ellos serán los host de Premios Juventud 2025 y Noche de Estrellas

La fiesta más hot del año contará con presentadores de primer nivel. Las host de Premios Juventud 2025 serán Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

En cuanto a Noche de Estrellas, la conducción estará a cargo de Diego Klein, Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Kunno y Brianda Deyanara.

Premios Juventud 2025 también anunció a las celebridades que presentarán las categorías

Premios Juventud 2025 dio a conocer quiénes serán los encargados de presentar las categorías y entregar los galardones durante la ceremonia de premiación.

Los presentadores de las categorías en Premios Juventud 2025 son: Adamari López, Andrea Bejar, Angélica García, Angélica Rivera, Ariadna Gutiérrez, Brianda Deyanara, Carlos Arenas, Daniel Elbittar, Daniel Nohra, De La Ghetto, Diego Klein, Eduin Caz, Eddy Lover, El Bueno, La Mala y El Feo; Emilio Osorio, Grupo Barak, Jess Judith, Julián Gil, Kenia Os, Kunno, La Cruz, Luis Figueroa, Luciana Sismondi, Luz Gaggi, Majo Aguilar, Marc Crosas, María José, Maye, Migbelis Castellanos, Paloma Morphy, Renata Flores, Sofía Castro, Valeria Marín, Ximena Córdoba y Yeri Mua.

Myke Towers y Carlos Vives serán nombrados Agentes de Cambio en Premios Juventud 2025

Gracias a su sólida trayectoria y contribuciones a la sociedad, Myke Towers y Carlos Vives serán homenajeados como Agentes de Cambio en Premios Juventud 2025.

Myke Towers será reconocido por el activismo que realiza a través de la Fundación Young Kingz, misma que tiene como objetivo ayudar a comunidades vulnerables mejorando instalaciones deportivas y desarrollando programas de recreación, bienestar y crecimiento personal.

En cuanto a Carlos Vives, el cantautor será nombrado Agente de Cambio por su compromiso constante con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y América Latina.

Así puedes comprar tus boletos para Premios Juventud 2025

Si quieres asistir a Premios Juventud 2025, solo ingresa a la página web de Premios Juventud y da clic en la pestaña que dice 'Boletos'. El sitio te redirigirá a Pana Tickes, el sitio web en donde puedes comprar tus entradas.

Elige el número de tickets, en qué sección prefieres estar, realiza tu pago ¡y listo! serás uno de los afortunados en acudir a la fiesta más hot del año.