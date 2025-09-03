Grupo Niche, Sergio George y más pondrán a bailar a todos en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025, que se realizará por primera vez en Panamá, suma talento de alto nivel a su line up: Myke Towers, Carlos Vives, Grupo Niche y Sergio George también están confirmados para tener un performance en la fiesta más hot del año.

Esta combinación de artistas promete un recorrido por ritmos urbanos, vallenato, salsa y producción musical de élite, reflejando la diversidad y evolución de la música latina.

Myke Towers animará la noche con sus éxitos en Premios Juventud 2025

El artista urbano, originario de Puerto Rico, cantará un medley que incluye su canción de 2024 ‘Degenere’ ft. benny blanco, 'Soleao', 'Expectativas' y 'Tengo Celos', estas tres últimas pertenecientes a su álbum 'Island Boys'.

Myke Towers tiene cinco nominaciones en Premios Juventud 2025

Gracias a las diversas colaboraciones que hizo con otros artistas, Myke Towers está nominado en cinco categorías en la fiesta más hot del año:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por la canción ‘Degenere’’ ft. benny blanco

Mejor Mezcla Urbana por el tema ‘Adivino’ con Bad Bunny

Mejor Álbum Urbano con ‘La Pantera Negra’

Afrobeat Latino del Año por la canción ‘Soleao’ en colaboración con Quevedo

Myke Towers Imagen Premios Juventud 2025

Además, Myke Towers será reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025

El cantante será homenajeado como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025, por su compromiso con comunidades vulnerables de Puerto Rico y Latinoamérica.

A través de su Fundación Young Kingz, el artista urbano impulsa proyectos que combinan deporte, educación y bienestar, demostrando que su impacto va más allá de la música.

Entre las iniciativas clave para 2025 destacan: la remodelación de gimnasios de boxeo en San Juan, Puerto Rico, clínicas de fútbol con leyendas del Real Madrid y Barcelona, becas académico-deportivas y el apoyo a selecciones nacionales de baloncesto.

Carlos Vives realizará un performance junto a Grupo Niche en Premios Juventud 2025

El cantautor colombiano subirá al escenario de Premios Juventud 2025 junto al emblemático grupo de salsa Grupo Niche, que hará su debut en el evento para interpretar el clásico 'La Tierra del Olvido'.

Carlos Vives y Grupo Niche cantarán en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Carlos Vives está nominado en una categoría de Premios Juventud 2025

El nombre del artista destaca en la categoría Tropical Mix por su canción ‘Santa Marta’, en colaboración con Luis Fonsi.

Carlos Vives también será nombrado Agente de Cambio en Premios Juventud 2025

El intérprete será nombrado Agente de Cambio en Premios Juventud 2025 por su incansable labor en el desarrollo cultural, ambiental y comunitario de Colombia y Latinoamérica.

A través de su Fundación Tras La Perla impulsa proyectos de educación, sostenibilidad y rescate cultural en comunidades vulnerables de Santa Marta y el Caribe colombiano, con especial enfoque en la conservación ambiental y el fortalecimiento de las raíces afro e indígenas.

Carlos Vives en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Sergio George y Carlos Vives tienen una sorpresa preparada para Premios Juventud 2025

¡Los artistas tendrán una colaboración explosiva! Aunque no han revelado qué tema interpretarán, su actuación conjunta promete sorprender a todos los asistentes.

Sergio George está nominado en una categoría de Premios Juventud 2025

El multipremiado productor fue nominado en la categoría Mejor Álbum Tropical por 'Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!'.

Sergio George en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año es el próximo 25 de septiembre. Inicia a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo a las 8P/7C.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

El evento que festeja las raíces latinas se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También podrá seguirse en tiempo real en las redes sociales oficiales de Premios Juventud y el portal web de Univision.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025 y los host de Noche de Estrellas ?

Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira fueron las elegidas para alegrar la noche.

Por su parte Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara estarán a cargo de la antesala de Premios Juventud 2025, Noche de Estrellas.

¿Cómo puedo comprar entradas para asistir a Premios Juventud 2025?

Un dato que quizá desconocías es que el público en general puede asistir a la fiesta más hot del año.

Para adquirirlos ingresa a www.premiosjuventud.com,y da clic en la sección de "Boletos".