Estas son las 41 categorías de Premios Juventud 2025: Premiarán a músicos, influencers y actores

Premios Juventud se expande en su edición de 2025. Para empezar, la fiesta más hot del año traspasará fronteras y se celebrará por primera vez en Panamá.

Además, este año se premiará a todo tipo de talentos, desde artistas musicales hasta creadores de contenido de viajes y deportes, por lo que se amplió considerablemente el número de categorías para los nominados.

Premios Juventud 2025 tiene 41 categorías para las nominaciones

Este 19 de agosto se dieron a conocer los nominados de la edición número 22 de Premios Juventud. Sin duda, uno de los elementos que llamó la atención fue el número de categorías, que es mayor que el año pasado.

Premios Juventud 2025 cuenta con 41 categorías de nominaciones en total. Con estas se busca reconocer talentos tan diversos como artistas musicales, actores y creadores de contenido de belleza, viajes y hasta deportes.

Todas las categorías de nominaciones en Premios Juventud 2025

A continuación, encontrarás la lista completa de categorías en Premios Juventud 2025:





Artista Premios Juventud del Año

Grupo o Dúo Favorito del Año

La Nueva Generación Femenina

La Nueva Generación Masculina

La Nueva Generación Música Mexicana

Girl Power

Colaboración OMG

La Mezcla Perfecta

Mejor Dance Track

Mejor Urban Track

Mejor Mezcla Urbana

Mejor Canción Urbano Alternativo

Mejor Álbum Urbano

Mejor Canción Pop/Urbano

Mejor Canción Pop/Rhythmic

Mejor Canción Pop

Mejor Canción Pop Rock

Mejor Canción Pop Balada

Mejor Álbum Pop

Tropical Hit

Tropical Mix

Afrobeat Latino del Año

Mejor Álbum Tropical

Mejor Canción Música Mexicana

Mejor Fusión Música Mexicana

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

Mejor Canción Banda Música Mexicana

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

Mejor Álbum Música Mexicana

Mi Actor Favorito

Mi Actriz Preferida

Me Enamoran

Creator Del Año

Creator Con Causa

Mejor LOL

#GettingReadyWith

Podcast del Año

Stream que Nos Pegó

#ModoAvión

POV Futbolero

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Uno de los mayores atractivos de los galardones es que los fans pueden hacer oír su voz y definir a los ganadores.

Para votar en Premios Juventud 2025, debes ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota y registrar una cuenta de correo electrónico válida (hay que resaltar que solo los mayores de 18 años pueden participar).

Una vez hecho el registro, selecciona a los músicos, actores y creadores de contenido que te gustaría ver triunfar en cada una de las categorías y subcategorías. Al enviar tu voto, aparecerá un “Gracias” en la pantalla, lo que indica que se registró exitosamente.

Recuerda que solo se puede votar una vez por cuenta de correo electrónico. La votación es gratuita, a excepción de los cargos por internet o datos móviles.

¿Cuándo empiezan y terminan las votaciones de Premios Juventud 2025?

Las votaciones arrancan el 19 de agosto y se cierran el 01 de septiembre. Solo en estas fechas, los fans pueden ayudar a sus estrellas favoritas a ganar.

¿Cuándo es Premios Juventud 2025?

La cita para la fiesta más hot del año es el próximo 25 de septiembre. Este 2025, Premios Juventud se llevará a cabo por primera vez en Panamá y será durante el Mes de la Herencia Hispana, lo que promete una noche memorable.

¿Dónde y a qué hora ver Premios Juventud 2025?