Estas son las 41 categorías de Premios Juventud 2025: Premiarán a músicos, influencers y actores
Premios Juventud 2025 será un verdadero derroche de talento, pues este año cuenta con 41 categorías en las que están nominados artistas musicales, actores y creadores de contenido.
No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.
Premios Juventud se expande en su edición de 2025. Para empezar, la fiesta más hot del año traspasará fronteras y se celebrará por primera vez en Panamá.
Además, este año se premiará a todo tipo de talentos, desde artistas musicales hasta creadores de contenido de viajes y deportes, por lo que se amplió considerablemente el número de categorías para los nominados.
Premios Juventud 2025 tiene 41 categorías para las nominaciones
Este 19 de agosto se dieron a conocer los nominados de la edición número 22 de Premios Juventud. Sin duda, uno de los elementos que llamó la atención fue el número de categorías, que es mayor que el año pasado.
Premios Juventud 2025 cuenta con 41 categorías de nominaciones en total. Con estas se busca reconocer talentos tan diversos como artistas musicales, actores y creadores de contenido de belleza, viajes y hasta deportes.
Todas las categorías de nominaciones en Premios Juventud 2025
A continuación, encontrarás la lista completa de categorías en Premios Juventud 2025:
- Artista Premios Juventud del Año
- Grupo o Dúo Favorito del Año
- La Nueva Generación Femenina
- La Nueva Generación Masculina
- La Nueva Generación Música Mexicana
- Girl Power
- Colaboración OMG
- La Mezcla Perfecta
- Mejor Dance Track
- Mejor Urban Track
- Mejor Mezcla Urbana
- Mejor Canción Urbano Alternativo
- Mejor Álbum Urbano
- Mejor Canción Pop/Urbano
- Mejor Canción Pop/Rhythmic
- Mejor Canción Pop
- Mejor Canción Pop Rock
- Mejor Canción Pop Balada
- Mejor Álbum Pop
- Tropical Hit
- Tropical Mix
- Afrobeat Latino del Año
- Mejor Álbum Tropical
- Mejor Canción Música Mexicana
- Mejor Fusión Música Mexicana
- Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- Mejor Canción Banda Música Mexicana
- Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
- Mejor Álbum Música Mexicana
- Mi Actor Favorito
- Mi Actriz Preferida
- Me Enamoran
- Creator Del Año
- Creator Con Causa
- Mejor LOL
- #GettingReadyWith
- Podcast del Año
- Stream que Nos Pegó
- #ModoAvión
- POV Futbolero
¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?
Uno de los mayores atractivos de los galardones es que los fans pueden hacer oír su voz y definir a los ganadores.
Para votar en Premios Juventud 2025, debes ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota y registrar una cuenta de correo electrónico válida (hay que resaltar que solo los mayores de 18 años pueden participar).
Una vez hecho el registro, selecciona a los músicos, actores y creadores de contenido que te gustaría ver triunfar en cada una de las categorías y subcategorías. Al enviar tu voto, aparecerá un “Gracias” en la pantalla, lo que indica que se registró exitosamente.
Recuerda que solo se puede votar una vez por cuenta de correo electrónico. La votación es gratuita, a excepción de los cargos por internet o datos móviles.
¿Cuándo empiezan y terminan las votaciones de Premios Juventud 2025?
Las votaciones arrancan el 19 de agosto y se cierran el 01 de septiembre. Solo en estas fechas, los fans pueden ayudar a sus estrellas favoritas a ganar.
¿Cuándo es Premios Juventud 2025?
La cita para la fiesta más hot del año es el próximo 25 de septiembre. Este 2025, Premios Juventud se llevará a cabo por primera vez en Panamá y será durante el Mes de la Herencia Hispana, lo que promete una noche memorable.
¿Dónde y a qué hora ver Premios Juventud 2025?
A partir de las 7P/6C puedes ver el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Además, no te pierdas la cobertura minuto a minuto por medio de las redes sociales de Premios Juventud y el sitio web.