¿Dónde se celebra Premios Juventud 2025? La fiesta más hot del año será en Panamá

Premios Juventud celebra su edición número 22 en este 2025 y lo hará por todo lo alto, llevando su algarabía a una hermosa y vibrante ciudad de América Latina.

¿Dónde serán Premios Juventud 2025?

PUBLICIDAD

Aunque tradicionalmente Premios Juventud ha tenido como sede EE.UU., este año se realizará en Panamá, concretamente en el Figali Convention Center de la Ciudad de Panamá, capital conocida por su fusión entre modernidad y herencia histórica.

Este país centroamericano destaca por su selva tropical, playas de ensueño y una capital donde los imponentes rascacielos conviven armónicamente con el pintoresco Casco Antiguo, patrimonio cultural y joya colonial.

La cultura panameña es un mosaico de influencias indígenas, afrocaribeñas, españolas y modernas, presentes en su gastronomía, música y celebraciones populares.

Imagen Getty Images y TelevisaUnivision

¿Cuándo son Premios Juventud 2025?

El evento se llevará a cabo durante el Mes de la Herencia Hispana, específicamente el jueves 25 de septiembre, y rendirá homenaje a figuras icónicas del entretenimiento latino que han dejado una marca profunda en la industria e inspirado a nuevas generaciones.

"Nuestra alianza con la República de Panamá afianza nuestro compromiso de honrar las fortalezas de los países latinoamericanos, que son la raíz de nuestra comunidad, nuestros valores y tradiciones. La ubicación estratégica de Panamá, su cultura vibrante y su diversidad étnica la posicionan como un centro clave para la inversión, el turismo y los negocios internacionales. Estamos entusiasmados de celebrar Premios Juventud en Panamá este septiembre, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, y agradecemos la confianza que depositan en nosotros y la oportunidad de mostrar en distintas latitudes todo lo que este país tiene para ofrecer”, dijo Ignacio Meyer, president of Univision Networks Group at TelevisaUnivision.

¿Dónde y a qué hora se transmitirá Premios Juventud 2025?

La transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 comenzará a las 7P/6C a través de la señal de Univision. Además, el evento contará con cobertura digital en su canal oficial de YouTube y en la plataforma ViX, complementada con actualizaciones minuto a minuto en el portal web de Univision.

¿Cómo votar por los nominados en

Premios Juventud 2025?

Para emitir tu voto, lo primero es ingresar al sitio oficial www.premiosjuventud.com/vota y crear una cuenta con tu correo electrónico. Es fundamental tener más de 18 años para poder formar parte del proceso.

Dentro de la plataforma de votaciones encontrarás a todos los nominados distribuidos en 41 categorías, agrupadas en tres grandes bloques: Música, TV & Streaming y Digital/Social. Solo debes elegir a tu favorito en cada apartado y confirmar tu elección.

PUBLICIDAD

Al completar el envío, aparecerá en pantalla el mensaje “Gracias”, lo que indica que tu voto fue registrado correctamente.

La página también te brinda la opción de compartir tus votos en Facebook, WhatsApp o X, aunque vale aclarar que estas interacciones no suman votos adicionales.

Cómo votar Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 anuncia a su primera presentadora

La primera host confirmada para la velada es Clarissa Molina, la famosa conductora de Univision y ganadora de un premio Emmy.