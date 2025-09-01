¿Cómo puedo asistir a Premios Juventud 2025? Te decimos dónde y cómo comprar tus boletos

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 se distingue por sus invitados de gran nivel, sus números musicales con artistas internacionales y una alfombra azul llena de moda, pero también porque el público tiene la oportunidad de formar parte de la ceremonia al adquirir sus boletos.

¿Dónde puedo comprar los boletos

PUBLICIDAD

para Premios Juventud 2025?

La venta de tickets está disponible en la página www. premiosjuventud.com En la parte superior izquierda encontrarás un apartado que dice "Boletos".

Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Cómo puedo comprar los boletos para Premios Juventud 2025?

Al hacer clic, el sitio te redigirá al portal de Panatickets, donde se brindan detalles de la gala de Premios Juventud 2025, como el lugar, día y horario.

Da clic en la parte superior derecha en "Seleccionar Boletos" y elige una de las cuatro zonas disponibles: Gradería Central Superior, Gradería Central 2 Principal, Gradería Central 1 Principal y Zona Juventud (de pie).

Premios Juventud 2025 boletos Imagen Premios Juventud

¿Cuánto cuestan los boletos para Premios Juventud 2025?

Los tickets van en un rango desde 100 hasta 500 dólares más servicio por cada uno, dependiendo de la zona seleccionada.

¿Qué necesito para comprar los boletos de Premios Juventud 2025?

Para comprar los boletos es necesario crear una cuenta de usuario en Panatickets y, por supuesto, una tarjeta de débito o crédito para realizar el pago. Si ya estás registrado en Panatickets, ingresa con tu usuario de siempre.

¿Cuándo y a qué hora se celebra Premios Juventud 2025?

La cita para el magno evento es el próximo 25 de septiembre e iniciará en el horario 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la ceremonia principal dará inicio a las 8P/7C.

PUBLICIDAD

¿Cómo y puedo ver gratis y en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 será transmitido de manera gratuita y en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También puedes disfrutar el minuto a minuto en el liveblog de Premios Juventud, las redes sociales del evento y la página web de Univision.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 confirmó que en esta edición 22 Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira tendrán el honor de ser la presentadoras.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

La antesala de Premios Juventud 2025 tendrá como host a la modelo Migbelis Castellanos, el conductor Roberto Hernández, el actor Diego Klein, y los tiktokers Kunno y Brianda Deyanara.

¿Qué es Noche de Estrellas, el programa previo a Premios Juventud 2025 y su horario?

Cinco conductores tendrán la misión de presentar lo más destacado de la alfombra azul de Premios Juventud 2025.

La transmisión, programada para las 7P/6C, contará con entrevistas a las celebridades que desfilen por ella y con un repaso de los looks más llamativos de la velada.

Premios Juventud 2025 confirma su primer performance