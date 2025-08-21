Ellos son los 8 nominados a Artista Premios Juventud del Año (y cómo votar por tu favorito)
Premios Juventud 2025 cuenta con 41 categorías este año y una de las más esperadas es Artista Premios Juventud del Año. Te contamos quiénes son los 8 artistas nominados y cómo votar por tu favorito.
No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.
Premios Juventud 2025 está cada vez más cerca: ya sabemos quiénes son los nominados en todas las categorías y los fans pueden emitir su voto para que sus estrellas favoritas resulten ganadoras.
Ellos son los artistas nominados a Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025
Sin duda, una de las categorías que más llama la atención es la de Artista Premios Juventud del Año, que reconoce a los músicos con mayor impacto en los últimos meses.
Bad Bunny es nominado a Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025
Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante boricua, encabeza las nominaciones de Premios Juventud 2025 con un total de 6 candidaturas.
Su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’ enaltece las raíces de la música puertorriqueña y latina con ritmos de bomba, plena y salsa, perfectamente mezclados con el reggaeton y perreo que lo distinguen.
Beéle se lleva una nominación a Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025
Brandon López es el nombre de pila del cantante colombiano y con tan solo 22 años ya se ha posicionado como una de las grandes promesas de la música urbana.
Prueba de esto, es que también es uno de los artistas más nominados en Premios Juventud 2025 (acumula 5 nominaciones en total). Su estilo se distingue por fundir los sonidos caribeños con los urbanos, para crear una propuesta única.
Su álbum ‘Borondo’ lo catapultó a la fama internacional y él mismo lo describe como “su alma en la música”.
Carín León, entre los candidatos a Artista Premios Juventud del Año 2025 en Premios Juventud 2025
A sus 36 años, el cantante es una de las figuras más prominentes del regional mexicano, gracias a su habilidad para fusionar géneros e incluir sonidos poco comunes. Su original estilo también lo ha llevado a trabajar de la mano con grandes artistas.
Carín León se posiciona como otro de los artistas más nominados en Premios Juventud 2025, pues compite en 5 categorías.
Karol G, una de las nominadas femeninas a Artista Premios Juventud del Año 2025 en Premios Juventud 2025
La cantante colombiana tiene 4 nominaciones en Premios Juventud 2025, incluyendo la de esta categoría.
En su álbum ‘Tropicoqueta’ rescata ritmos latinos tradicionales como el vallenato, merengue, bachata, cumbia y hasta mariachi. En cuanto a la estética, hace una clara referencia a las vedettes.
Myke Towers es otro de los nominados a Artista Premios Juventud del Año 2025 en Premios Juventud 2025
Michael Anthony Torres Monge es todo un fenómeno dentro de la música urbana, por lo que es acreedor a cinco nominaciones en Premios Juventud 2025.
Su álbum ‘La Pantera Negra’ lo consolidó como una las voces referentes dentro de dicho género, gracias a sus mezclas de trap, reggaeton y dancehall, así como colaboraciones con otros artistas consolidados.
Natti Natasha se lleva una nominación a Artista Premios Juventud del Año 2025
La dominicana se hizo de cuatro nominaciones en Premios Juventud 2025. El álbum ‘Natti Natasha en Amague’ es su más reciente producción, en la que consolida su lugar como una artista que sabe plasmar su visión creativa y que se sigue aventurando a mezclar ritmos como el reggaetón, pop y bachata.
Netón Vega es nominado a Artista Premios Juventud del Año 2025 en Premios Juventud 2025
Luis Ernesto Vega Carvajal, nombre de pila del cantante, apenas ha lanzado un álbum, ‘Mi Vida Mi Muerte’, pero ya es todo un referente de la nueva generación de regional mexicano. Tanto así, que es otro de los artistas más nominados a Premios Juventud 2025, con 5 candidaturas.
Pero su éxito no fue de la noche a la mañana. Durante años, cultivó su talento como compositor de otros artistas, hasta que lanzó su colaboración con Luis R. Conriquez: ‘Si No Quieres No’, que inmediatamente explotó en plataformas digitales. A ese éxito le siguió el estreno de ‘Mi Vida Mi Muerte’, así como más de una docena de colaboraciones.
Rauw Alejandro es otro de los contendientes a Artista Premios Juventud del Año 2025 en Premios Juventud 2025
Raúl Alejandro Ocasio Ruiz ya es una de las figuras más prominentes de la música urbana y su disco ‘Cosa Nuestra’ no hizo más que cimentar su lugar en la industria.
A lo largo de 18 canciones, el álbum fusiona los ritmos más clásicos de Latinoamérica, especialmente la salsa con el reggaeton. Además, hace evidentes guiños a leyendas de la música como Willie Colón y Héctor Lavoe.
¿Cuándo es Premios Juventud 2025?
La fiesta más hot del año se celebrará el próximo 25 de septiembre. Por primera vez, la fecha coincidirá con el Mes de la Herencia Hispana. Otro elemento a destacar es que la ceremonia se trasladará a la vibrante Ciudad de Panamá.
¿Cómo y a qué hora ver Premios Juventud 2025?
El especial Noche de estrellas iniciará a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones, a las 8P/7C.
Podrás ver Premios Juventud 2025 en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Para que no te pierdas ni un detalle, también puedes seguir la cobertura minuto a minuto en las redes sociales de Premios Juventud y en el liveblog.