Myke Towers y Carlos Vives serán nombrados Agentes de Cambio por sus importantes iniciativas

Además, también dio a conocer quiénes son aquellos famosos que serán reconocidos como Agentes de Cambio en este 2025.

¿Qué significa ser un Agente de Cambio en Premios Juventud 2025?

Un Agente de Cambio es un joven, artista o figura pública que utiliza su voz e influencia para inspirar transformaciones positivas.

Mediante acciones altruistas, impulsa causas sociales y aprovecha su plataforma para promover iniciativas que contribuyan a un mejor futuro para la comunidad, motivo por el cual se le reconoce con un galardón.

En 2019, este premio se entregó por primera vez al cantante Maluma. Desde entonces, año tras año el galardón Agente de Cambio ha distinguido a figuras que dominan la industria musical con su carisma, impacto cultural y éxitos globales, consolidándose como uno de los honores más prestigiosos de la noche.

En Premios Juventud 2025, Myke Towers y Carlos Vives serán homenajeados como Agentes de Cambio.

Myke Towers es elegido como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025

El artista urbano ha demostrado un genuino compromiso con el bienestar de las comunidades vulnerables, especialmente en Puerto Rico y otros puntos de América Latina.

En Premios Juventud 2025, será reconocido como Agente de Cambio por su activismo a través de la Fundación Young Kingz, la cual tiene como propósito impactar de manera positiva a diversas comunidades, mejorando instalaciones deportivas y desarrollando programas de recreación, bienestar y crecimiento personal.

Algunos de los proyectos clave de Myke Towers con la Fundación Young Kingz para 2025 son:

· Quintana Soccer Club: Se trata de un proyecto piloto que combina fútbol con nutrición y desarrollo personal.

· Gimnasios de Boxeo San Juan: Esta iniciativa comenzó en octubre de 2024 y consiste en la remodelación de 7 gimnasios en alianza con el Municipio.

· Alianza DV7 Group (Madrid): Es un desarrollo deportivo para niños y jóvenes en PR, España, NY y Latinoamérica.

· Becas deportivas y académicas para jóvenes talentos, como Matteo Bermúdez.

· Apoyo a niños en Colombia con participación en torneos internacionales.

· Clínicas de fútbol con leyendas de Real Madrid y Barcelona.

· Quintana Champions League: torneo con 120 niños y transmisión en vivo.

· Apoyo a selecciones nacionales de baloncesto y actividades sociales

Myke Towers, nominado a Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Además, Myke Towers está nominado a cinco categorías dentro de Premios Juventud 2025

El cantante y compositor puertorriqueño es un exponente de la música urbana que mezcla reggaetón, trap y pop urbano. En 2016, fue cuando publicó su mixtape debut, el cual le dio reconocimiento de inmediato.

Álbumes como ‘Easy Money Baby’ y ‘Lyke Mike’ demuestran su evolución: desde letras crudas hasta ritmos experimentales sin perder autenticidad.

Algunas de sus colaboraciones más importantes han sido con artistas como Bad Bunny, Ozuna, Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Manuel Turizo.

Todo esto lo ha llevado a recibir cinco nominaciones en Premios Juventud 2025:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por la canción ‘Degenere’’ ft. benny blanco

Mejor Mezcla Urbana por el tema ‘Adivino’ con Bad Bunny

Mejor Álbum Urbano con ‘La Pantera Negra’

Afrobeat Latino del Año por la canción ‘Soleao’ en colaboración con Quevedo

Carlos Vives también será reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025

El cantautor de 64 años será reconocido como Agente de Cambio por su compromiso constante con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y América Latina.

A través de su Fundación Tras La Perla, Carlos Vives impulsa proyectos de desarrollo sostenible, educación y bienestar en comunidades vulnerables de Santa Marta y la región Caribe colombiana.

Además, La Fundación Tras La Perla promueve la conservación ambiental, el rescate cultural y el fortalecimiento de las raíces afro e indígenas, generando un impacto social significativo con un enfoque integral y sostenible.

Carlos Vives en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Carlos Vives también está nominado a una categoría en Premios Juventud 2025

El colombiano además de tener el honor de recibir este galardón tiene una nominación en la categoría Tropical Mix por su canción ‘Santa Marta’ en colaboración con Luis Fonsi.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

El evento que festeja las raíces latinas se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También podrá seguirse en tiempo real en las redes sociales oficiales de Premios Juventud y el portal web de Univision.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

Las exreinas de belleza Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán quienes animen la ceremonia este año.

¿Quiénes serán los host de Noche de Estrellas?

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año iniciará el próximo 25 de septiembre a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, mientras que la ceremonia principal se llevará a cabo a las 8P/7C.

¿Cómo puedo adquirir boletos para Premios Juventud 2025?

La ceremonia ofrece una venta de boletos al público en general, permitiendo que cualquier persona pueda asistir y divertirse junto a sus artistas favoritos.

Para adquirirlos ingresa a www.premiosjuventud.com,y da clic en la sección de "Boletos".