Premios Juventud 2025 está cada vez más cerca: ¿Dónde y cómo verlo en vivo?

Premios Juventud 2025 se celebrará el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C. Te decimos dónde y cómo ver en vivo la fiesta más hot del verano (en televisión y en línea).

Por:Ericka Chavez
Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

A lo largo de 22 años, Premios Juventud se ha posicionado como una de las celebraciones más importantes del entretenimiento latino.

La edición de 2025 no será diferente en ese sentido, pues tiene preparadas muchas sorpresas que prometen darnos una fiesta inolvidable.

¿Dónde ver Premios Juventud 2025?

Nadie se quiere perder el mínimo detalle de este gran evento y, afortunadamente, habrá varias maneras de seguirlo en vivo.

En televisión puedes sintonizar Univision, UNIMÁS y Galavisión para ver Premios Juventud 2025. Si prefieres la transmisión en línea, podrás disfrutarla por ViX.

Además, podrás seguir el minuto a minuto de la fiesta más hot del verano a través de las redes sociales oficiales y el sitio web.

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Las votaciones para elegir a los ganadores de Premios Juventud 2025 iniciaron el pasado 19 de agosto y cierran el 1 de septiembre.

Para emitir tu voto, debes tener más de 18 años y una cuenta de correo electrónico válido.

El primer paso es ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota. Una vez dentro, registra y correo. Te aparecerán tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social. Al dar clic en cada una, se desplegarán las categorías correspondientes.

Selecciona tu talento favorito para votar por él o ella y confirma tu voto. Cuando este quede registrado, aparecerá un mensaje de “Gracias”.

Solamente se puede votar una vez por correo electrónico en cada categoría.

¿A qué hora son Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del verano empieza a las 7P/6C.

¿Cuándo es Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se celebrará el jueves 25 de septiembre. Por primera vez, esta fecha coincide con el Mes de la Herencia Hispana, así que podemos esperar un doble despliegue de orgullo latino.

Premios Juventud tendrá una nueva sede para su edición 2025

Un elemento que hará esta fiesta aún más memorable es la sede: por primera vez, Premios Juventud se celebrará en Panamá.

