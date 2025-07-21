Premios Juventud 2025: ¿Cuándo se llevará a cabo la fiesta más hot del año?

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

Año con año, Premios Juventud nos deslumbra con su estilo y sus sorpresas, y este 2025 no será la excepción, pues se está un festejo único que promete dejar al público fascinado.

¿Cuándo se celebrará Premios Juventud 2025?

El gran show musical tendrá lugar durante el Mes de la Herencia Hispana y se realizará el próximo jueves 25 de septiembre, rindiendo tributo a destacados íconos del entretenimiento latino, cuyas trayectorias han dejado huella e inspirado a nuevas generaciones.

¿A qué hora se transmitirá en vivo Premios Juventud 2025?

La cita para disfrutar la gala será a las 7P/6C a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Se emitirá en directo para que los fans disfruten de una velada repleta de talento, diversidad y momentos inolvidables.

¿Dónde se llevará a cabo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud ha sido celebrado en Estados Unidos por más de una década; sin embargo, en su edición número 22 el evento se trasladará por primera vez a la Ciudad de Panamá, que será la sede ideal para recibir a las celebridades que formarán parte de esta noche especial.

Premios Juventud 2025 se celebrarán en Panamá. Imagen TelevisaUnivision.

¿En qué canal se transmitirá en vivo Premios Juventud 2025?

Además de su emisión televisiva en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, la fiesta más hot del año ofrecerá una cobertura minuto a minuto a través del portal web de Univision y su canal de YouTube.