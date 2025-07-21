TV SHOWS
Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025: ¿Cuándo se llevará a cabo la fiesta más hot del año?

Premios Juventud 2025 es el espectáculo musical más esperado del año y aquí podrás conocer cuándo se llevará a cabo para que lo disfrutes junto a toda tu familia.

Por:Lili Diaz
Año con año, Premios Juventud nos deslumbra con su estilo y sus sorpresas, y este 2025 no será la excepción, pues se está un festejo único que promete dejar al público fascinado.

¿Cuándo se celebrará Premios Juventud 2025?

El gran show musical tendrá lugar durante el Mes de la Herencia Hispana y se realizará el próximo jueves 25 de septiembre, rindiendo tributo a destacados íconos del entretenimiento latino, cuyas trayectorias han dejado huella e inspirado a nuevas generaciones.

¿A qué hora se transmitirá en vivo Premios Juventud 2025?

La cita para disfrutar la gala será a las 7P/6C a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Se emitirá en directo para que los fans disfruten de una velada repleta de talento, diversidad y momentos inolvidables.

¿En qué canal se transmitirá en vivo Premios Juventud 2025?

Además de su emisión televisiva en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, la fiesta más hot del año ofrecerá una cobertura minuto a minuto a través del portal web de Univision y su canal de YouTube.

Asimismo, en las redes sociales del evento se compartirá contenido exclusivo en tiempo real, para que no te pierdas ningún detalle.

