Premios Juventud 2025 anuncia que Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán host

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 ya tiene tres presentadoras para la fiesta más hot del año

PUBLICIDAD

Clarissa Molina fue la primera confirmada para presentar los galardones. A mediados de julio, se dio a conocer que nuevamente será una de las host de Premios Juventud 2025.

Clarissa Molina será host en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025



Ahora, dos estrellas más se le unen como presentadoras de la fiesta más hot del año: Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

Alejandra Espinoza será una de las presentadoras en Premios Juventud 2025

Alejandra Espinoza es un rostro conocido en estos galardones, pues ha sido presentadora en varias ediciones pasadas. ¡Sin duda, sus fans la aclaman!

Alejandra Espinoza será host en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Nadia Ferreira también será host en Premios Juventud 2025

Para Nadia Ferreira, esta edición número 22 marca su debut como host de la fiesta más hot del año, si bien ya cuenta con experiencia al frente de otras premiaciones.

Nadia Ferreira será host en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Los ganadores de la fiesta más hot del año los elige el público. Los únicos dos requisitos para votar son: ser mayor de 18 años y contar con una cuenta de correo electrónico válida.

Hay que ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota y registrar el e-mail válido. En la pantalla aparecerán tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social. Al hacer clic en cada una, se muestran las nominaciones correspondientes, solo debes seleccionar a la estrella que te gustaría ver triunfar y, ¡listo!

Al enviar el voto, aparecerá un mensaje con la palabra “Gracias”, lo que confirma que el voto se registró exitosamente.

Las votaciones de Premios Juventud 2025 estarán abiertas hasta el 1 de septiembre, ¡así que no lo dejes para después!

PUBLICIDAD

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La cita para la gran fiesta es el próximo 25 de septiembre. La fiesta más hot del año inicia a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la ceremonia de premiación es a las 8P/7C.

¿Cómo y dónde ver Premios Juventud 2025?

Todos los ojos estarán puestos en la fiesta más hot del año y, afortunadamente, hay varias maneras de seguirla: en televisión, puedes sintonizar Univision, UNIMÁS y Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Para que no te pierdas ningún detalle, sigue también el minuto a minuto a través de las redes sociales oficiales y el sitio web de Premios Juventud.