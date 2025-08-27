Alleh y Yorghaki harán vibrar la alfombra azul de Premios Juventud 2025 con su música

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Alleh y Yorghaki cantarán en Noche de Estrellas de Premios Juventud 2025

Aunque el dúo originario de Venezuela tiene pocos años en la industria musical, ya ha logrado captar la atención internacional con su propuesta que mezcla reguetón, merengue y pop.

Su popularidad explotó en 2024, cuando el tema ‘capaz (merengueton)’ se volvió tendencia en redes sociales por su estilo innovador, alcanzando el puesto número 46 en la lista Hot Latin Songs de Billboard en EE.UU.

En diciembre del mismo año lanzaron su primer disco ‘La Ciudad’, recibido con entusiasmo por sus seguidores.

Entre sus canciones más populares se encuentran ‘Me Late’, ‘Una Noche’ y ‘Desvístete’, que reflejan su talento y sonido inconfundible.

Alleh y Yorghaki además están nominados en Premios Juventud 2025

Los artistas latinos también figuran en la lista de nominados de Premios Juventud 2025, tanto de manera conjunta como en solitario.

Como dúo compiten en la categoría Tropical Mix. Alleh participa de manera individual en La Nueva Generación Masculina; mientras que Yorghaki está nominado en solitario también en La Nueva Generación Masculina y en la categoría Mejor Canción Pop por su tema ‘samaná’ en colaboración con Mau y Ricky & Danny Ocean.

Artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Masculina en Premios Juventud 2025

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA

Yorghaki

Artistas nominados en la categoría Tropical Mix en Premios Juventud 2025

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop en Premios Juventud 2025

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘García’ - Kany García

‘Mientes’ - Reik

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

¿Cómo votar por los artistas nominados de Premios Juventud 2025?

Primero, los internautas deben ingresar a la página web www.premiosjuventud.com/vota desde su dispositivo móvil, tablet o computadora.

Después, deberán registrarse con un correo electrónico vigente para acceder a la votación, la cual está dividida en 41 categorías organizadas en tres secciones: Musical, TV & Streaming y Digital/Social.

Se debe elegir a un artista por cada categoría y el voto quedará confirmado cuando aparezca en pantalla la palabra “Gracias”.

¿Cuándo y a qué hora se celebra Premios Juventud 2025?

La cita para el magno evento es el próximo 25 de septiembre e iniciará en el horario 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la ceremonia principal dará inicio a las 8P/7C.

¿Cómo y dónde ver Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 será transmitido de manera gratuita y en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.