Premios Juventud 2025

Alleh y Yorghaki harán vibrar la alfombra azul de Premios Juventud 2025 con su música

Los músicos Alleh y Yorghaki, además de formar parte de la lista de nominados a Premios Juventud 2025, tendrán el honor de presentarse en la alfombra azul de la fiesta más hot del año.

No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.

Premios Juventud 2025, que tendrá como host a Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza, reveló a sus primeros artistas confirmados para encender la alfombra azul en Noche de Estrellas: Alleh y Yorghaki, quienes prometen brindar una presentación inolvidable durante la edición número 22 que se celebrará en Panamá.

Alleh y Yorghaki cantarán en Noche de Estrellas de Premios Juventud 2025

Aunque el dúo originario de Venezuela tiene pocos años en la industria musical, ya ha logrado captar la atención internacional con su propuesta que mezcla reguetón, merengue y pop.

Su popularidad explotó en 2024, cuando el tema ‘capaz (merengueton)’ se volvió tendencia en redes sociales por su estilo innovador, alcanzando el puesto número 46 en la lista Hot Latin Songs de Billboard en EE.UU.

En diciembre del mismo año lanzaron su primer disco ‘La Ciudad’, recibido con entusiasmo por sus seguidores.

Entre sus canciones más populares se encuentran ‘Me Late’, ‘Una Noche’ y ‘Desvístete’, que reflejan su talento y sonido inconfundible.

Imagen Premios Juventud 2025

Como dúo compiten en la categoría Tropical Mix. Alleh participa de manera individual en La Nueva Generación Masculina; mientras que Yorghaki está nominado en solitario también en La Nueva Generación Masculina y en la categoría Mejor Canción Pop por su tema ‘samaná’ en colaboración con Mau y Ricky & Danny Ocean.

Imagen Premios Juventud 2025

Artistas nominados en la categoría La Nueva Generación Masculina en Premios Juventud 2025

  • Alex Ponce
  • Alleh
  • Beéle
  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • DND
  • Hamilton
  • Kapo
  • La Cruz
  • ROA
  • Yorghaki
Artistas nominados en la categoría Tropical Mix en Premios Juventud 2025

  • ‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
  • ‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido
  • ‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha
  • ‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
  • ‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana
  • ‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
  • ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
  • ‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives
  • ‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León
  • ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop en Premios Juventud 2025

  • ‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
  • ‘García’ - Kany García
  • ‘Mientes’ - Reik
  • ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
  • ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

¿Cómo votar por los artistas nominados de Premios Juventud 2025?

Primero, los internautas deben ingresar a la página web www.premiosjuventud.com/vota desde su dispositivo móvil, tablet o computadora.

Después, deberán registrarse con un correo electrónico vigente para acceder a la votación, la cual está dividida en 41 categorías organizadas en tres secciones: Musical, TV & Streaming y Digital/Social.

Se debe elegir a un artista por cada categoría y el voto quedará confirmado cuando aparezca en pantalla la palabra “Gracias”.

¿Cuándo y a qué hora se celebra Premios Juventud 2025?

La cita para el magno evento es el próximo 25 de septiembre e iniciará en el horario 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la ceremonia principal dará inicio a las 8P/7C.

¿Cómo y dónde ver Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 será transmitido de manera gratuita y en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También puedes disfrutar el minuto a minuto en el liveblog de Premios Juventud, las redes sociales del evento y la página web de Univision.

