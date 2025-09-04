Alemán, Esaú Ortiz y Emilia entre los confirmados para cantar en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 anuncia su segunda ronda de artistas que cantarán en la fiesta más hot del año

Los performance musicales son uno de los momentos más esperados en Premios Juventud y en la edición número 22 se suman ocho artistas más: Alemán, Emilia, Esaú Ortiz, Louis BPM, Silvestre Dangond, Victor Mendivil, Yami Safdie y Fonseca.

Alemán rapeará en el escenario de Premios Juventud 2025

El mexicano, conocido por sus letras crudas y flow contundente, promete un espectáculo cargado de energía y actitud.

Alemán hará su debut en Premios Juventud presentando por primera vez en televisión ‘Triple Lavada Remix’ junto a Esaú Ortiz.

Alemán está nominado a una categoría en Premios Juventud 2025

El artista, que inició su carrera en 2014, obtuvo una nominación dentro la categoría Mejor Canción Música Mexicana Alternativa por el tema ‘Triple Lavada Remix’ en colaboración con Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon y Victor Mendivil.

Alemán se presentará en Premios Juventud 2025

Emilia y Louis BPM cantarán con una leyenda del reguetón en Premios Juventud 2025

La cantante y el rapero venezolano compartirán el escenario c on Farruko, cuya participación ya había sido confirmada, creando un momento único en la historia de la música.

Emilia se presentará de nuevo en el escenario de Premios Juventud, esta vez para interpretar por primera vez en TV sus más recientes éxitos ‘Bunda’ y ‘Perfectas’ de su nuevo álbum ‘Perfectas’.

En cuanto a Louis BPM, ofrecerá un impactante medley presentado por primera vez en televisión junto a Farruko, que incluye su más reciente sencillo ‘Oe Oe’ y los temas inéditos ‘Canaima’ y ‘Pancc’, que aún no han sido lanzados y formarán parte de su próximo álbum colaborativo con Farruko titulado ‘167BPM’ disponible este jueves 4 de septiembre.

Emilia, Louis BPM y Farruko en Premios Juventud 2025

Las nominaciones de Emilia en Premios Juventud 2025

Gracias a su talento, la intérprete de ‘blackout’ se hizo merecedora a 5 nominaciones en las siguientes categorías:

Girl Power por la canción ‘blackout’ con Tini y Nicki Nicole

La Mezcla Perfecta por el tema ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ en colaboración con Los Ángeles Azules

Mejor Canción Pop/Rhythmic con ‘La_playlist.mpeg’

Tropical Mix por la canción ‘Vestido Rojo’ con Silvestre Dangond

Mejor Canción Música Mexicana por el tema ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ con Los Ángeles Azules

Esaú Ortiz se presentará en Premios Juventud 2025

El cantante originario de Monterrey es conocido por su mezcla de pop, rap y funk. Saltó a la fama gracias a la canción ‘Triple Lavanda’ y desde entonces no ha dejado de acumular éxitos.

Esaú Ortiz pisará el escenario de Premios Juventud para presentar por primera vez en televisión su tema ‘Triple Lavada Remix’, junto a Alemán y Victor Mendivil.

Esaú Ortiz cuenta con dos nominaciones en Premios Juventud 2025

El mexicano está nominado de las categorías La Nueva Generación Música Mexicana y Mejor Canción Música Mexicana Alternativa por el track ‘Triple Lavanda’ en colaboración con Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán y Victor Mendivil.

Esaú Ortiz, parte de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025.

Silvestre Dangond encenderá Premios Juventud 2025 junto a Fonseca

Con más de veinte años de carrera, Silvestre Dangond, reconocido por su amplia experiencia en el vallenato, unirá su voz con la de su compatriota Fonseca, quien fusiona la música folclórica colombiana y diversos ritmos urbanos.

Esta dupla seguramente dará mucho de qué hablar en la fiesta más hot del año, pues celebra la evolución de la música colombiana.

Silvestre Dangond cuenta con una nominación en Premios Juventud 2025

El intérprete de ‘Cásate Conmigo’ se unió a la lista de nominados del evento en la categoría de Tropical Mix por la canción ‘Vestido Rojo’ con Emilia.

Silvestre Dangond y Fonseca Premios Juventud 2025

Yami Safdie nos deleitará con su voz en Premios Juventud 2025

La cantautora argentina comenzó su carrera musical y actoral a los 9 años. Tras adentrarse en el mundo de las redes sociales, decidió compartir su música en diversas plataformas, donde rápidamente conquistó al público.

Yami Safdie hará su debut en Premios Juventud presentando su éxito ‘En Otra Vida’.

Yami Safdie y sus dos nominaciones a Premios Juventud 2025

La artista pop está nominada en las categorías de La Nueva Generación Femenina y Mejor Canción Pop por el track ‘Querida Yo’, la cual interpreta junto a Camilo.

Yami Safdie y Camilo en Premios Juventud 2025

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

El evento que celebra la cultura latina se celebrará el próximo 25 de septiembre. Su horario de inicio es a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, y posteriormente a las 8P/7C, se llevará a cabo la ceremonia principal.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año podrá disfrutarse desde la señal de los canales UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX de forma gratuita.

De igual manera en las redes sociales oficiales de Premios Juventud podrá seguirse minuto a minuto del evento y en el portal web de Univision.

¿Quiénes serán las host de de Premios Juventud 2025?

Para esta edición número 22 de la ceremonia, tres mujeres serán las responsables de animar la noche: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira .

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

La antesala de Premios Juventud 2025 estará a cargo de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara .

¿Cómo puedo comprar boletos para asistir a Premios Juventud 2025?

Quizá no lo sabías, pero cualquier persona puede ser parte de la fiesta más hot del año.

Solo tienes que entrar a www.premiosjuventud.com y acceder a la sección “Boletos” para adquirir los tuyos.