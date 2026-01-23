TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Este es el último día para votar en Premio Lo Nuestro 2026 y elegir a los artistas ganadores

Falta poco para que terminen las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026 y tú puedes participar en la página https://www.premiolonuestro.com/vota , te damos los detalles.

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro 2026 dio a conocer la lista completa de los artistas nominados este año y los ganadores serán elegidos por medio de los votos del público.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo es el último día para votar y cómo hacerlo

Las votaciones para elegir a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026 iniciaron el pasado 13 de enero y llegarán a su fin este lunes 26 de enero, a medianoche.

Aún estás a tiempo de darle tu voto a tus artistas favoritos, el proceso es muy sencillo:

1. Entra a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra un correo electrónico.

Premio Lo Nuestro

3. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías de este año, organizadas en 5 grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana.

4. En cada categoría aparecerán los respectivos nominados. Elige a tu favorito en cada una y envía tu voto.

5. Cabe recordar que es necesario que seas mayor de edad para participar en las votaciones.

4. Recuerda que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

La fecha de Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se llevará a cabo

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: cómo puedo adquirir boletos para asistir

Además de participar en las votaciones de Premio Lo Nuestro 2026, también puedes asistir para apoyar tus artistas favoritos, estar presente en la ceremonia de premiación y disfrutar los performances musicales.

Para comprar tus tickets, sólo ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF , selecciona la zona en donde te gustaría estar en el Kaseya Center y cuántos boletos deseas adquirir. Indica tu forma de pago ¡y listo!

