Premio Lo Nuestro ¡Es hoy! No te pierdas Premio Lo Nuestro 2026: Todos los detalles de la gran noche Premio Lo Nuestro 2026 se celebra este jueves 19 de febrero. Entérate a qué hora inicia la alfombra magenta y la ceremonia de premiación, dónde verlo en vivo, cómo disfrutar el contenido exclusivo del livestream y mucho más.



Además, no te pierdas el minuto a minuto de esta gran fiesta de la música latina en nuestro liveblog.

Video ¡Día 2 de ensayos! Thalía, Xavi y Melody ya están en Premio Lo Nuestro

¡Llegó el gran día! Premio Lo Nuestro 2026 se lleva a cabo este 19 de febrero y será una gran celebración de la música latina, con muchas sorpresas preparadas: una alfombra magenta llena de glamour, más de 30 artistas en el escenario, un livestream con contenido exclusivo en vivo y mucho más.

¿A qué hora inicia Premio Lo Nuestro 2026?

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2026 se celebra este jueves 19 de febrero y comienza con Backstage Livestream a las 5:30P/4:30C. Se transmitirá en YouTube y el resto de las redes sociales de Univision. Podrás disfrutar de contenido exclusivo en vivo.

A las 6P/5C inicia la antesala Noche de Estrellas y se transmitirá en UNIMÁS y ViX. Aquí podrás ver lo mejor de la alfombra magenta.

Después, la transmisión continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX con la ceremonia de premiación y los performances musicales.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Premio Lo Nuestro y las redes sociales oficiales.

¿En dónde puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Hay varias opciones para disfrutar en vivo Premio Lo Nuestro 2026: a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión, el liveblog en la página web y el servicio de streaming ViX, además de contenido exclusivo en vivo en Backstage Livestream.

¡Noche de Estrellas durará más tiempo! Todo lo que verás en la antesala de Premio Lo Nuestro 2026

Noche de Estrellas extenderá su horario por primera vez. Este año durará una hora y media, y será una gran experiencia para los fans.

Comenzará a las 6P/5C a 7P/6C por UNIMÁS y el servicio de streaming ViX, y continuará de 7P/6C a 7:30P/6:30C por UNIMÁS, ViX y Univision, conectando a la audiencia directamente con la gala principal.

Noche de Estrellas ofrecerá el glamour de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y actuaciones musicales en vivo, pues tendrá los primeros performances musicales. Todo esto se unirá en una cobertura lineal y digital, gracias a la colaboración con Premio Lo Nuestro Backstage Livestream.

PUBLICIDAD

En Backstage Livestream podrás disfrutar contenido exclusivo en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 no solo se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, también tendrá un livestream de cinco horas y media con contenido exclusivo tras bambalinas.

Podrás ver el Premio Lo Nuestro Backstage Livestream en las redes sociales de Univision: YouTube , Facebook , Instagram , TikTok y X , así como la página univision.com

Dará inicio a las 5:30P/4:30C y ofrecerá una cobertura en vivo del paso de tus artistas favoritos por la alfombra magenta, la reacción de los artistas nominados inmediatamente después de recibir su galardón, reconocimientos especiales que no se muestran en TV y más contenido exclusivo de backstage.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿quiénes son los artistas nominados?

Este año, Premio Lo Nuestro tiene un total de 248 artistas nominados, divididos en 44 categorías. Aquí puedes consultar la lista completa.

¿Qué artistas cantarán en Premio Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro 2026 contará con la presencia de más de 30 artistas en el escenario, los cuales ofrecerán shows musicales inolvidables.

PUBLICIDAD

Algunos de ellos presentarán temas por primera vez en televisión, mientras que otros participarán en el homenaje a Arcángel, Manolo Díaz y Paloma San Basilio, quienes recibirán un merecido Premio Especial.

Entre los artistas que subirán al escenario se encuentran Clarín León, Elena Rose, Maluma, Thalía, Xavi, Romeo Santos, Prince Royce, J Balvin, Sebastián Yatra y muchos más.

Para conocer la lista completa de los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026, da clic aquí.

Conoce a los hosts de Premio Lo Nuestro 2026

Esta gran fiesta de la música latina tendrá conductoras de lujo: Thalia, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. Estas guapas y carismáticas presentadoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los performances musicales.

En cuanto a la antesala Noche de Estrellas, en donde podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, los hosts serán: Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Jorge Bernal, Jomari Goyso, Jess Judith y Karina Banda.

La conducción de Backstage Livestream estará a cargo de Wendy Guevara, Jomari Jomari Goyso, Marko, Monse Medina y Amara La Negra. Además, estarán como insiders Karla Díaz, Santiago Matías ‘Alofoke’, Gabi Desangles, Pollito Tropical y Dotol Nastra.