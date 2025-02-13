Premio Lo Nuestro 2025: Karol G está nominada a Canción Del Año

En los últimos años Karol G ha sido una artista recurrente en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro y este 2025 no es la excepción, ya que lo hace al estar presente en siete categorías, una de ellas la de Canción del Año por el tema ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

En dicha categoría de Premio Lo Nuestro , Karol G se enfrenta a ‘Bubalu’ de Feid & Rema, ‘Cosas de la Peda’, de Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros; ‘Tu Boda’, de Óscar Maydon & Fuerza Regida; ‘La Diabla’, de Xavi; ‘La Falda’, de Myke Towers; ‘Perdonarte ¿Para Qué?’, de Los Ángeles Azules & Emilia; ‘Por El Contrario’, de Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar y ‘Primera Cita’, de Carín León y ‘Puntería’, de Shakira & Cardi B.

¿Cuándo y dónde son los Premios Lo Nuestro 2025?



Prepárate para ver y gozar de una de las fiestas de la música latina con más tradición en Estados Unidos y que este año tiene como lema ‘Uniendo Generaciones’. La cita es el jueves 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. Ese día sabremos cuántos galardones se lleva a casa la colombiana.

Esa noche podrás ser testigo de una celebración única conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía . Entre los artistas confirmados para cantar se encuentran figuras de la talla de Becky G, Carín León, Camilo, Prince Royce, Natti Natasha, Ha*Ash, Los Ángeles Azules, Ángela Aguilar, Alejandro Sanz, entre muchos otros.

No te pierdas los homenajes que se les hará a Alejandro Fernández, como Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India como Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y Manuel Alejandro como Visionario de lo Nuestro .

Previo a la fiesta se transmitirá el especial Noche de Estrellas en el cual veremos a Nadia Ferreira, Francisca y Claudia Martin como host a lado de Jomari Goyso y Raúl de Molina. Por primera vez, la alfombra Magenta contará con entrevistas con los primeros ganadores, los cuales se darán a conocer desde horas antes de la fiesta, y presentará tres números musicales.

Premio Lo Nuestro 2025: en qué otras categorías está nominada Karol G



La intérprete de ‘Provenza’ está feliz con el resto de sus nominaciones entre las que se encuentran: Mejor Combinación Femenina, por el tema ‘Labios Mordidos’ en colaboración con Kali Uchis, mientras que su tour ‘Mañana Será Bonito’ está nominado a Tour Del Año.

Su producción ¿Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ está nominada a Álbum del Año – Urbano, donde también figuran los nombres de Young Miko, Feid, Farruko, Bad Gyal, Myke Towers, Wisin, Bad Bunny, Eladio Carrión y J Balvin.

Además, está nominada a Artista Femenina Del Año – Urbano y su tema ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ también está nominado en la categoría Canción Del Año – Tropical.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo ver la transmisión en vivo de la Alfombra Magenta y entrega de premios?



El jueves 20 de febrero tú podrás ser parte de esta celebración ya sea asistiendo al Kaseya Center, para lo cual solo basta con adquirir tus tickets .

También está la opción de verlo desde la comodidad de tu casa. Recuerda que a partir de las 7P/6C las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión tendrán la transmisión del especial Noche de Estrellas, mientras que una hora despues, a las 8P/7C arrancará la entrega de premios.

La plataforma ViX se une a esta fiesta y tendrá al Alfombra Magenta para todo público, mientras que la gran celebración será transmitida solo en su servicio Premium.