Premio Lo Nuestro 2025: Feid está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año

El cantante de 32 años destaca por estar nominado por segunda ocasión en la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año en la que también están nominados Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Myke Towers, Peso Pluma, Shakira y Xavi.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2025: ¿en qué otras categorías está nominado Feid?



Gracias al tema ‘Bubalu’ de Feid con Rema están nominados a Canción Del Año y Colaboración Del Año – Pop-Urbano. Su gira ‘Ferxxocalipsis’ está nominado a Tour 2024’ Tour Del Año y el tema ‘Perro Negro’ en la categoría Colaboración Del Año – Urbano.

Además, Feid está nominado a Artista Masculino Del Año – Urbano y su material ‘Ferxxocalipsis’ se ubica en la categoría Álbum Del Año – Urbano. Para conocer la lista de nominados completa con todas sus categorías, da click aquí.

Premio Lo Nuestro 2025: artistas más nominados y nuevas categorías de la edición 37



Este año se nominaron a un total de 233 artistas; Becky G y Carín León resultaron ser los más nominados al estar presentes en 10 categorías, cada uno.

Les siguen muy de cerca Shakira y Myke Towers, con nueve categorías, cada uno; mientras que Ángela Aguilar, Emilia, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar cuentan con ocho nominaciones, cada uno.

En cuanto a categorías, de las 44 que se incluyen en la lista de nominados, seis son completamente nuevas entre las que se encuentran: Mejor Canción Cristiana, Mejor Canción Dembow, por mencionar algunas.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo, dónde y a qué hora será la entrega de premios?



El jueves 20 de febrero será la edición 37 de esta celebración de la música latina, una de las de mayor tradición en Estados Unidos. Ese día conoceremos a los ganadores de las 44 categorías y sabremos cuántos galardones se lleva Feid a casa.

PUBLICIDAD

La sede será el Kaseya Center, en Miami, Florida, a partir de las 7P/6C. El evento será conducido por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

En cuanto a los artistas confirmados para cantar en la fiesta, por ahora han dicho presente Becky G, las chicas de Ha*Ash, Belinda, Alejandra Guzmán, Shakira, Alejandro Sanz, Guaynaa, Thalía, Los Ángeles Azules, Darell, Venesti, Manuel Turizo, Reik, entre muchos otros más.

Recuerda que esa noche se reconocerá a tres grandes figuras de la música latina: Alejandro Fernández como Premio Lo Nuestro a la Excelencia , La India como Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y el compositor Manuel Alejandro como Visionario de lo Nuestro . Prepárate porque seguramente serán tres momentos importantes de la noche.





¿Cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2025?



Hay dos formas de que puedas disfrutar de esta fiesta; la primera es comprando tus tickets para asistir al Kaseya Center y ser testigo de todo lo que ahí ocurra.

La segunda es por televisión, gracias a la transmisión en vivo que tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX del programa previo Noche de Estrellas, con todos los detalles de la Alfombra Magenta, y la entrega de premios.

En ambas modalidades la cita es a partir de las 7P/6C.