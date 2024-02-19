Premio Lo Nuestro 2024: Peso Pluma está nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Video Premio Lo Nuestro 2024: Celebraremos los 30 años de carrera de Ana Bárbara

Peso Pluma, con apenas 24 años de edad, es uno de los cantantes más escuchados del momento a nivel internacional, y gracias a su estilo único consiguió 13 nominaciones a Premio Lo Nuestro.

El intérprete de ‘Ella Baila SOla’ es parte del grupo de los artistas más nominados del 2024, el cual encabeza Maluma con 14 nominaciones.

La categoría de Artista Premio Lo Nuestro Del Año tiene nominados, además de Peso Pluma, a Bad Bunny, Camilo, Feid, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Ozuna, Carin León y Shakira.

Peso Pluma y sus nominaciones a Premio Lo Nuestro

El originario de Guadalajara, México, tiene una carrera ascendente y gracias sus corridos tumbados está nominado a: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Artista Revelación Masculino, Artista Masculino Del Año – Música Mexicana,

Además, su disco ‘Génesis’ está nominado a Álbum del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana, en la Mezcla Perfecta del Año participa con dos temas ‘Chanel’ que canta con Becky G y ‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’, al lado de Bizarrap.

Y por su éxito de ‘Ella Baila Sola’ que interpreta junto a Eslabón Armado participa en Canción Del Año, Canción Del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana, Fusión Música Mexicana Del Año. Por ‘La Bebé Remix’, que grabó al lado de Yng Lvcas está en Colaboración Del Año – Urbano y Remix del Año.

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 13 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

La lista de artistas confirmados que actuarán es larga y ya se han anunciado los nombres de Chayanne, Ángela y Pepe Aguilar, Camilo, Evaluna, Gloria Trevi, Banda MS, Grupo Frontera, Natti Natasha, Wisin y Yandel, entre otras figuras.