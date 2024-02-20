TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro 2024

Premio Lo Nuestro 2024: Eslabón Armado está nominado a Canción Del Año

El grupo origianrio de California está nominado a siete categorías y una de ellas es a Canción Del Año. No te pierdas la celebración el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. Sintoniza la transmisión a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX para disfrutar de esta fiesta llena de música y talento.

Univision picture
Por:Univision
Video La fiesta de Premio Lo Nuestro 2024 inicia con Noche de Estrellas y la alfombra magenta

Eslabón Armado, grupo originario de Patterson California, es actualmente una de las bandas referentes dentro de la Música Mexicana y así lo demostró al recibir siete nominaciones al Premio Lo Nuestro 2004, entre las que destaca la de Canción Del Año.

Los intérpretes de 'Ella Baila Sola', se encuentran entre los artistas más nominados de este 2024, lista que encabeza Maluma con 14 nominaciones.

La categoría de Canción Del Año tiene nominados, además de Grupo Frontera a Camilo & Camila Cabello, Bizarrap & Sahira, Rosalía, Myke Towers, Prince Royce, Yandel, Maluma & Eladio Carrión, Silvestre Dangond, Reik & Boza, Grupo Frontera & Bad Bunny y Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga.

Grupo Frontera y sus nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024

Las otras categorías en las que está nominado Eslabón Armado son son: Artista Premio Lo Nuestro del Año, Artista Revelación Grupo o Dúo – Música Mexicana, Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana, y Álbum Música Mexicana del Año gracias a su producción ‘Desvelado’.

Gracias a la canción ‘Ella Baila Sola’ que grabaron junto a Peso Pluma, fueron nominados a: Canción del año-Música Mexicana, Colaboración Del Año-Música Mexicana, y Fusión Música Mexicana Del Año.

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 13 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

La lista de artistas confirmados que actuarán es larga y ya se han anunciado los nombres de Chayanne, Ángela y Pepe Aguilar, Camilo, Evaluna, Gloria Trevi, Banda MS, Grupo Frontera, Natti Natasha, Wisin y Yandel, entre otras figuras.

Será una noche llena de momentos especiales como es el reconocimiento a las carreras de Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón. Además, la agrupación dominicana Ilegales celebrará en nuestro escenario 30 años de carrera y lo hará cantando sus grandes éxitos.

