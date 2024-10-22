¿Dónde y cuándo será el segundo casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Video Amara La Negra contó cómo le fue en el casting del nuevo reality de belleza de Univision en Nueva York

Los creadores de Nuestra Belleza Latina están más que emocionados por la respuesta que tuvo el inicio de los castings en Nueva York para el nuevo reality que preparan, y ahora será la ciudad de Los Ángeles el segundo punto en esta gira.

Las interesadas tienen que acudir este sábado 26 de octubre al Millenium Biltmore Hotel ubicado en 506 S Grand Ave., Los Ángeles, CA 90071.

PUBLICIDAD

En esta segunda fecha de los castings se contará con la presencia de grandes invitados: Alejandra Espinoza, Ana Patricia Gámez, Marcus Ornellas, Emmanuel Palomares, Arana Lemus y Maripily.

Recuerda que en la página Univision.com/castings puedes encontrar el listado de los requisitos a cumplir . Te adelantamos que dos de los más importantes es: tener más de 18 años y ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos. Tu personalidad será el siguiente requisito, esta es la oportunidad que habías estado esperando para mostrarla.

¿Cuáles son las próximas ciudades en el calendario de castings?



Si quieres saber cuáles son las otras ciudades que también serán parte de los castings da click AQUÍ .

Todavía faltan algunos puntos de Estados Unidos y una fecha en Puerto Rico, inscríbete y se parte de este nuevo reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina.

¿De qué trata el reality?



Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia.

La ganadora podrá llevarse un jugoso premio en efectivo .

¿Cuándo será transmitido el reality?



El programa será transmitido por Univision en los primeros meses del 2025 y Alejandra Espinoza será la conductora .

PUBLICIDAD

Mientras tanto, no dejes de asistir a los castings por Estados Unidos y Puerto Rico, es momento de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia.