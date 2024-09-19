Cómo puedes participar en el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Video Los creadores de Nuestra Belleza Latina te invitan a los castings para un nuevo reality

Mujeres interesadas en mostrar su personalidad serán las candidatas ideales para participar en el 2025 en un reality sin precedentes de los creadores de Nuestra Belleza Latina . Solo tienen que dirigirse a la página Univision.com/castings para inscribirse con sus datos personales.

Este reality está dirigido a mujeres mayores de 21 años que sean ciudadanas o residentes permanentes de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las interesadas se someterán a un entrenamiento intensivo y enfrentarán desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento. Al final, una será la ganadora de un premio en efectivo de hasta 250,000 dólares.

Nuestra Belleza Latina: ¿dónde y cuándo serán los castings del nuevo reality?



Los castings comenzarán en Estados Unidos a partir del 19 de octubre en varias ciudades clave: Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y Puerto Rico. ¡No pierdas la oportunidad de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia!

Mira AQUÍ las fechas en las que estarán en las ciudades más importantes.

Nuestra Belleza Latina: ¿quién será la conductora del reality?



La actriz y conductora Alejandra Espinoza será la host de este reality único y del que muy pronto conoceremos más detalles.