Nuestra Belleza Latina: ¿dónde y cuándo serán los castings del nuevo reality?

Video Los creadores de Nuestra Belleza Latina te invitan a los castings para un nuevo reality

Las mentes creadoras de Nuestro Belleza Latina lanzan los castings para en 2025 ser parte de un nuevo reality donde mujeres cumplirán pruebas demandantes y desafíos extremos e intelectuales para ganar un premio en efectivo. Da click a la página univision.com/castings y alistate para esta experiencia.

Si eres mayor de 21 años, eres ciudadana o residente permanente en Estados Unidos, prepárate porque muy pronto podrás se parte de los castings .

La búsqueda iniciará muy pronto. ¡No pierdas la oportunidad de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia! Recuerda que el primer paso es visitar la página Univision.com/castings, cumplir los requisitos e inscribirte.

A continuación, las fechas y las ciudades en las que se realizarán los castings del nuevo reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina:

Nueva York: 19 de octubre de 2024

THE WESTIN TIME SQUARE 270 West 43rd Street, New York, NY 10036



Los Ángeles: 26 de octubre de 2024

MILLENNIUM BILTMORE HOTEL 506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071



Houston: 2 de noviembre de 2024

UNIVISION 45 HOUSTON 5100 Southwest Fwy, Houston, TX 77056



Puerto Rico: 9 de noviembre de 2024

TELEONCE 64 Calle Carazo, Guaynabo, Puerto Rico 00969



Miami: 16 de noviembre de 2024

UNIVISION 9405 NW 41ST ST, Doral, FL 33178



Nuestra Belleza Latina: Alejandra Espinoza será la conductora del nuevo reality



La primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2007 será ahora la conductora de este proyecto sin precedentes.

En este reality las participantes se someterán a un entrenamiento intensivo y enfrentarán desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia y ganar el premio en efectivo.

Alejandra Espinoza, quien desde su triunfo en NBL ha construido una carrera sólida en el mundo de la conducción y actuación, será la responsable de guiar a un grupo de talentosas mujeres por esta competencia desafiante y sin precedentes.