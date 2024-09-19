Nuestra Belleza Latina: ¿dónde y cuándo serán los castings del nuevo reality?
Mujeres dispuestas a librar retos y demostrar su personalidad, prepárense para ser parte de un nuevo reality conducido por Alejandra Espinoza. Conoce las fechas y lugares de los castings y ¡no te quedes fuera!
Las mentes creadoras de Nuestro Belleza Latina lanzan los castings para en 2025 ser parte de un nuevo reality donde mujeres cumplirán pruebas demandantes y desafíos extremos e intelectuales para ganar un premio en efectivo. Da click a la página univision.com/castings y alistate para esta experiencia.
Si eres mayor de 21 años, eres ciudadana o residente permanente en Estados Unidos, prepárate porque muy pronto podrás se parte de los castings.
La búsqueda iniciará muy pronto. ¡No pierdas la oportunidad de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia! Recuerda que el primer paso es visitar la página Univision.com/castings, cumplir los requisitos e inscribirte.
A continuación, las fechas y las ciudades en las que se realizarán los castings del nuevo reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina:
- Nueva York: 19 de octubre de 2024
THE WESTIN TIME SQUARE 270 West 43rd Street, New York, NY 10036
- Los Ángeles: 26 de octubre de 2024
MILLENNIUM BILTMORE HOTEL 506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071
- Houston: 2 de noviembre de 2024
UNIVISION 45 HOUSTON 5100 Southwest Fwy, Houston, TX 77056
- Puerto Rico: 9 de noviembre de 2024
TELEONCE 64 Calle Carazo, Guaynabo, Puerto Rico 00969
- Miami: 16 de noviembre de 2024
UNIVISION 9405 NW 41ST ST, Doral, FL 33178
Nuestra Belleza Latina: Alejandra Espinoza será la conductora del nuevo reality
La primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2007 será ahora la conductora de este proyecto sin precedentes.
En este reality las participantes se someterán a un entrenamiento intensivo y enfrentarán desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia y ganar el premio en efectivo.
Alejandra Espinoza, quien desde su triunfo en NBL ha construido una carrera sólida en el mundo de la conducción y actuación, será la responsable de guiar a un grupo de talentosas mujeres por esta competencia desafiante y sin precedentes.
Tú debes ser parte de este reality. ¡No te quedes fuera y participa!