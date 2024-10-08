TV SHOWS
nuestra belleza latina
Nuestra Belleza Latina

¿Cuándo será el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Un nuevo reality se prepara y las mujeres interesadas en participar y cambiar su vida, deben de estar listas.

Video Los creadores de Nuestra Belleza Latina te invitan a los castings para un nuevo reality

Los creadores de Nuestra Belleza Latina preparan un reality innovador y único dirigido a mujeres con gran personalidad dispuestas a cambiar su destino siendo parte de este proyecto. Inscríbete AQUÍ a los castings.

Este es el momento de darte a conocer y hacerte de un lugar en esta competencia de la que todo mundo hablará.

El 19 de octubre inician los castings para este reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina. Durante varias semanas estarán buscando a aquellas mujeres talentosas e interesadas en cambiar su destino.

El reality saldrá al aire en Univision en los primeros meses del 2025 y la conducción estará a cargo de Alejandra Espinoza, la primera reina de Nuestra Belleza Latina en 2007.

¿Dónde y cuándo se realizarán los castings?


A continuación, te presentamos las fechas y lugares a los que podrás acudir para realizar tu audición. ¡No pierdas la oportunidad de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia!

  • 19 de octubre del 2024: Nueva York (The Westin Time Square, 270 West 43rd Street, New York, NY 10036).
  • 26 de octubre del 2024: Los Ángeles (Millennium Biltmore Hotel, 506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071).
  • 2 de noviembre del 2024: Houston (Univision 45, Houston 5100 Southwest Fwy, Houston TX 77056).
  • 9 de noviembre del 2024: Puerto Rico (TELEONCE 64, Calle Carazo, Guaynabo, Puerto Rico 00969).
  • 16 de noviembre del 2024: Miami (Univision 9405 NW 41ST, Doral, FL 33178).

Nuestra Belleza Latina: todo lo que debes de saber del nuevo reality

Nuestra Belleza Latina: todo lo que debes de saber del nuevo reality

Nuestra Belleza Latina
2 min

¿Cuál será el premio para este nuevo reality?


Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia.

Al final, solo una de ellas será la ganadora de un premio de hasta 250,000 dólares.

¿Cómo puedo participar en el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina?


Uno de los requisitos que debes de cumplir para participar es ser mayor de 21 años, además de ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos.

Ingresa a la página Univision.com/castings y llena el formulario con tu información personal para asistir a un casting. ¡Te esperamos!

