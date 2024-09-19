Nuestra Belleza Latina: todo lo que debes de saber del nuevo reality

Video Alejandra Espinoza llegó con todos los detalles del nuevo reality de Univision

Los creadores de Nuestra Belleza Latina preparan un nuevo reality y las mujeres que quieran mostrar su personalidad pueden ser parte de él. Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y desafíos de alto rendimiento para prepararlas para el mundo del entretenimiento.

PUBLICIDAD

Nuestra Belleza Latina: ¿cuándo será transmitido el nuevo reality?



Los castings inician en octubre, pero el reality iniciará en el 2025 por Univision.

Nuestra Belleza Latina: ¿cómo puedes participar en el nuevo reality?



No pierdas la oportunidad de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia de Univision.

Lo primero que tienes que hacer es visitar la página univision.com/castings y llenar un formulario con tus datos personales. ¡No lo pienses más e inscríbete!

Nuestra Belleza Latina: ¿qué requisitos debes cumplir para participar en el nuevo reality?



Son varios los requisitos a cubrir para ser parte de reality único.

Recuerda que es dirigido a mujeres mayores de 21 años. Las aspirantes deben ser ciudadanas o residentes permanentes de Estados Unidos.

Nuestra Belleza Latina: ¿dónde y cuándo serán los castings del nuevo reality?



El 19 de octubre iniciarán los castings para este reality; visitarán las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y, por supuesto, no podía faltar la isla de Puerto Rico.

Mantente al tanto de las fechas de los castings en dichas ciudades. Esta es tu oportunidad de mostrar tu personalidad.

Nuestra Belleza Latina: ¿quién será la conductora del reality?



Alejandra Espinoza, la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2007, está confirmada para ser la host de este reality . Tras su triunfo como reina de belleza, la originaria de Tijuana, Baja California, se ha desenvuelto en la conducción y en la actuación.

PUBLICIDAD

Nuestra Belleza Latina: ¿cuál será el premio del nuevo reality?



El premio será en efectivo de hasta 250,000 dólares.