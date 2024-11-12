TV SHOWS
TV SHOWS
Nuestra Belleza Latina

¿Dónde y cuándo será el quinto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Conoce la quinta y última fecha para el casting donde se elegirá a chicas con gran personalidad, para participar en el reality show en el que solo una podrá ganar hasta 250 mil dólares.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Marcus Ornellas ya tiene a sus favoritas para el nuevo reality de Univision

Tu destino puede cambiar y si eres una chica de gran personalidad esta es tu oportunidad. Acude al último casting para encontrar a las participantes del reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina.

La última fecha para el casting es el sábado 16 de noviembre en Univision Miami en la dirección 9405 NW 41 ST ST, Doral, FL 33178.

PUBLICIDAD

Más sobre Nuestra Belleza Latina

¿Dónde y cuándo será el cuarto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?
1 mins

¿Dónde y cuándo será el cuarto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
¿Dónde y cuándo será el tercer casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?
2 mins

¿Dónde y cuándo será el tercer casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
¿Dónde y cuándo será el segundo casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?
2 mins

¿Dónde y cuándo será el segundo casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
¿Dónde y cuándo será el primer casting para el reality que lanzarán los creadores de Nuestra Belleza Latina?
1 mins

¿Dónde y cuándo será el primer casting para el reality que lanzarán los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
Casting en Miami para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Miami para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Puerto Rico para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Puerto Rico para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Houston para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Houston para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Nueva York para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Nueva York para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Los Ángeles para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Los Ángeles para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
¿Cuándo será el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina?
2 mins

¿Cuándo será el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina

Participa en el casting para el reality que preparan las mentes maestras de Nuestra Belleza Latina


Esta es tu última posibilidad para ser parte de este proyecto y estás a un click de lograrlo. Ingresa en Univision.com/castings y entérate de cuáles son los requisitos para participar.

Lo principal es que tengas más de 18 años y ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos.

Notas Relacionadas

Nuestra Belleza Latina: todo lo que debes de saber del nuevo reality

Nuestra Belleza Latina: todo lo que debes de saber del nuevo reality

Nuestra Belleza Latina
2 min

¿Cuándo será el reality, de qué trata y cuál es el premio?


El reality saldrá al aire en los primeros meses del 2025 y será conducido por Alejandra Espinoza.

La dinámica del programa será ver a un grupo de mujeres participar en un entrenamiento intensivo y enfrentarán desafíos de alto rendimiento e intelectuales, para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchas por permanecer en la competencia. La ganadora podrá llevarse un premio de hasta 250,000 dólares.


Relacionados:
Nuestra Belleza Latina

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD