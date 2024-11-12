¿Dónde y cuándo será el quinto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?
Conoce la quinta y última fecha para el casting donde se elegirá a chicas con gran personalidad, para participar en el reality show en el que solo una podrá ganar hasta 250 mil dólares.
Tu destino puede cambiar y si eres una chica de gran personalidad esta es tu oportunidad. Acude al último casting para encontrar a las participantes del reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina.
La última fecha para el casting es el sábado 16 de noviembre en Univision Miami en la dirección 9405 NW 41 ST ST, Doral, FL 33178.
Participa en el casting para el reality que preparan las mentes maestras de Nuestra Belleza Latina
Esta es tu última posibilidad para ser parte de este proyecto y estás a un click de lograrlo. Ingresa en Univision.com/castings y entérate de cuáles son los requisitos para participar.
Lo principal es que tengas más de 18 años y ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos.
¿Cuándo será el reality, de qué trata y cuál es el premio?
El reality saldrá al aire en los primeros meses del 2025 y será conducido por Alejandra Espinoza.
La dinámica del programa será ver a un grupo de mujeres participar en un entrenamiento intensivo y enfrentarán desafíos de alto rendimiento e intelectuales, para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchas por permanecer en la competencia. La ganadora podrá llevarse un premio de hasta 250,000 dólares.