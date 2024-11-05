¿Dónde y cuándo será el cuarto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Video Marcus Ornellas ya tiene a sus favoritas para el nuevo reality de Univision

Los castings para el nuevo reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina han tenido un éxito rotundo, cientos de chicas han acudido a mostrar su personalidad buscando una oportunidad. Quedan dos fechas más en el calendario y es tiempo de que las interesadas en Puerto Rico se preparen.

Recuerda que el casting para Puerto Rico se realizará en los Estudios Teleonce en 64 Calle Carazo, Guaynabo, Puerto Rico, 00969. Te recomendamos llegar a una buena hora para que seas de las primeras en realizar tu audición.

Lo anterior porque en las anteriores fechas del calendario de castings se ha visto como, desde temprana hora, o a veces desde una noche antes, han llegado las interesadas para tomar su lugar y ser de las primeras en pasar. Recuerda que en esta ocasión el jurado estará integrado por Francisca, Manny Cruz, Melissa Marty, Alejandra Espinoza y Arana Lemus.

¿Cómo puedo participar en los castings?



Todavía puedes ingresar a la página de Univision.com/castings para leer los requisitos necesarios para participar en estas audiciones.

Lo principal es tener más de 18 años y ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos, además de tener una gran personalidad.

Después de Puerto Rico los castings cerrarán su gira en la ciudad de Miami el 16 de noviembre.

¿De qué trata y cuál es el premio del reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina?



Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia. El programa será transmitido por Univision en los primeros meses del 2025 y Alejandra Espinoza será la conductora .

La ganadora podrá llevarse un premio en efectivo de hasta 250,000 dólares.