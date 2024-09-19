Nuestra Belleza Latina: ¿cuál es el premio que se llevará la ganadora del nuevo reality?

Video Alejandra Espinoza llegó con todos los detalles del nuevo reality de Univision

Los creadores de Nuestra Belleza Latina preparan un reality como nunca antes se ha visto, dirigido a aquellas chicas que siempre han querido una oportunidad para mostrar su personalidad.

PUBLICIDAD

Será en el 2025 cuando arranque el nuevo reality en Univision, considerado la evolución de Nuestra Belleza Latina. Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia. Al final, solo una de ellas será la ganadora de un premio de hasta 250,000 dólares.

Nuestra Belleza Latina: ¿cómo puedes participar en el nuevo reality?



Entre los requisitos que debes de cumplir es ser mayor de 21 años, además de ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos.

Ingresa a la página Univision.com/castings y llena el formulario con tu información personal para asistir a una audición.

Nuestra Belleza Latina: ¿dónde y cuándo serán los castings para el reality?



El 19 de octubre iniciarán los castings para este reality; visitarán las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y, por supuesto, no podía faltar la isla de Puerto Rico.

Consulta las fechas en las que se realizarán los castings en dichas ciudades, esta es tu oportunidad de mostrar tu personalidad.

Nuestra Belleza Latina: Alejandra Espinoza será la conductora del reality



La originaria de Tijuana, Baja California, quien fue la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2007, será la encargada de guiar a las participantes por esta competencia.