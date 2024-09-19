Nuestra Belleza Latina: Alejandra Espinoza será la conductora de un reality nunca antes visto

Video Alejandra Espinoza llegó con todos los detalles del nuevo reality de Univision

De los creadores de Nuestra Belleza Latina llegará en 2025 a Univision un reality como nunca antes se había visto. Este programa será presentado por Alejandra Espinoza y contará con concursantes que convivirán y competirán por un premio en efectivo .

Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales, para prepararlas para el mundo del entretenimiento.

Nuestra Belleza Latina: ¿cómo puedo participar en el nuevo reality?



Las mujeres que quieran ser parte de este innovador reality solo tienen que visitar univision.com/castings e inscribirse con sus datos personales . La convocatoria es para mujeres mayores de 21 años que sean ciudadanas o residentes permanentes en Estados Unidos.

Los castings comenzarán a partir del 19 de octubre en varias ciudades clave: Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y Puerto Rico. ¡No pierdas la oportunidad de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia! Consulta AQUÍ la fecha en que se realizarán en dichas ciudades.

Nuestra Belleza Latina: conoce más de Alejandra Espinoza



Alejandra Espinoza, quien fue la primera ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina en el año 2007, encabezará este proyecto único que brindará una oportunidad a aquellas mujeres interesadas en mostrar su gran personalidad.

La originaria de Tijuana, Baja California, cuenta con una larga y fructífera trayectoria en el mundo de la conducción, pero también en la actuación. Ahora se une a este reto y será la host principal de esta competencia.