nuestra belleza latina
Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina: Alejandra Espinoza será la conductora de un reality nunca antes visto

La mexicana está lista para sumarse a la conducción de un reality sin precedentes en Univision el que un grupo de mujeres se someterá a un entrenamiento intensivo y enfrentará y desafíos de alto rendimiento para prepararlas para el mundo del entretenimiento.

Univision picture
Por:Univision
Video Alejandra Espinoza llegó con todos los detalles del nuevo reality de Univision

De los creadores de Nuestra Belleza Latina llegará en 2025 a Univision un reality como nunca antes se había visto. Este programa será presentado por Alejandra Espinoza y contará con concursantes que convivirán y competirán por un premio en efectivo.

Nuestra Belleza Latina

Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales, para prepararlas para el mundo del entretenimiento.

Nuestra Belleza Latina: ¿cómo puedo participar en el nuevo reality?


Las mujeres que quieran ser parte de este innovador reality solo tienen que visitar univision.com/castings e inscribirse con sus datos personales. La convocatoria es para mujeres mayores de 21 años que sean ciudadanas o residentes permanentes en Estados Unidos.

Los castings comenzarán a partir del 19 de octubre en varias ciudades clave: Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y Puerto Rico. ¡No pierdas la oportunidad de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia! Consulta AQUÍ la fecha en que se realizarán en dichas ciudades.

Nuestra Belleza Latina: conoce más de Alejandra Espinoza


Alejandra Espinoza, quien fue la primera ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina en el año 2007, encabezará este proyecto único que brindará una oportunidad a aquellas mujeres interesadas en mostrar su gran personalidad.

La originaria de Tijuana, Baja California, cuenta con una larga y fructífera trayectoria en el mundo de la conducción, pero también en la actuación. Ahora se une a este reto y será la host principal de esta competencia.

Participa, ¡tu destino puede cambiar! gracias a este nuevo reality.

