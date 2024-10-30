¿Dónde y cuándo será el tercer casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Video Marcus Ornellas ya tiene a sus favoritas para el nuevo reality de Univision

Nueva York y Los Ángeles ya fueron testigos del éxito de los castings para el nuevo reality que se prepara en Univision. Si vives en Houston, prepárate para ser parte de esta experiencia que no se volverá a repetir.

Las chicas interesadas en mostrar su personalidad y que vivan en Houston tienen que asistir a los Estudios Univision 45 ubicados en 5100 Southwest Fwy, Houston, TX, 77056.

El casting en Houston tendrá grandes invitados: Sirey Morán, actual reina de Nuestra Belleza Latina , Rafael Araneda, Lucho Borrego, Arana Lemus y Alejandra Espinoza, quien será la conductora del nuevo reality que

preparan los creadores de NBL.

Requisitos para participar en el nuevo reality de Univision



Todas las chicas interesadas en participar tienen que registrarse en Univision.com/castings sitio donde también podrás enterarte de los requisitos que deben de cumplir las participantes.

Lo básico a saber es que debes de tener más de 18 años, ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos y tener una gran personalidad, digna de conquistar a los jueces y al público que verá este reality.

¿Cuáles son las próximas ciudades en el calendario de castings?



Si quieres saber cuáles son las otras ciudades que también serán parte de los castings da click AQUÍ . Faltan muy pocas fechas para las audiciones de este nuevo reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina.

¿Cuál es la dinámica del reality y cuándo será transmitido?



Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia. El programa será transmitido por Univision en los primeros meses del 2025 y Alejandra Espinoza será la conductora.

La ganadora podrá llevarse un premio en efectivo de hasta 250,000 dólares.

Mientras tanto, no dejes de asistir a los castings es momento de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia única.