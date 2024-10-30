TV SHOWS
TV SHOWS
Nuestra Belleza Latina

¿Dónde y cuándo será el tercer casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Marca en el calendario la tercera fecha para asistir a los castings para el reality sin precedentes que muy pronto lanzarán los creadores de Nuestra Belleza Latina. ¡Inscríbete y participa!

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Marcus Ornellas ya tiene a sus favoritas para el nuevo reality de Univision

Nueva York y Los Ángeles ya fueron testigos del éxito de los castings para el nuevo reality que se prepara en Univision. Si vives en Houston, prepárate para ser parte de esta experiencia que no se volverá a repetir.

Las chicas interesadas en mostrar su personalidad y que vivan en Houston tienen que asistir a los Estudios Univision 45 ubicados en 5100 Southwest Fwy, Houston, TX, 77056.

PUBLICIDAD

El casting en Houston tendrá grandes invitados: Sirey Morán, actual reina de Nuestra Belleza Latina, Rafael Araneda, Lucho Borrego, Arana Lemus y Alejandra Espinoza, quien será la conductora del nuevo reality que
preparan los creadores de NBL.

Requisitos para participar en el nuevo reality de Univision

Más sobre Nuestra Belleza Latina

¿Dónde y cuándo será el quinto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?
1 mins

¿Dónde y cuándo será el quinto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
¿Dónde y cuándo será el cuarto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?
1 mins

¿Dónde y cuándo será el cuarto casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
¿Dónde y cuándo será el segundo casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?
2 mins

¿Dónde y cuándo será el segundo casting para el reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
¿Dónde y cuándo será el primer casting para el reality que lanzarán los creadores de Nuestra Belleza Latina?
1 mins

¿Dónde y cuándo será el primer casting para el reality que lanzarán los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina
Casting en Miami para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Miami para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Puerto Rico para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Puerto Rico para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Houston para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Houston para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Nueva York para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Nueva York para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
Casting en Los Ángeles para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina
1 mins

Casting en Los Ángeles para el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina
¿Cuándo será el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina?
2 mins

¿Cuándo será el reality de los creadores de Nuestra Belleza Latina?

Nuestra Belleza Latina


Todas las chicas interesadas en participar tienen que registrarse en Univision.com/castings sitio donde también podrás enterarte de los requisitos que deben de cumplir las participantes.

Lo básico a saber es que debes de tener más de 18 años, ser ciudadana o residente permanente de Estados Unidos y tener una gran personalidad, digna de conquistar a los jueces y al público que verá este reality.

¿Cuáles son las próximas ciudades en el calendario de castings?


Si quieres saber cuáles son las otras ciudades que también serán parte de los castings da click AQUÍ. Faltan muy pocas fechas para las audiciones de este nuevo reality que preparan los creadores de Nuestra Belleza Latina.

Notas Relacionadas

Nuestra Belleza Latina: todo lo que debes de saber del nuevo reality

Nuestra Belleza Latina: todo lo que debes de saber del nuevo reality

Nuestra Belleza Latina
2 min

¿Cuál es la dinámica del reality y cuándo será transmitido?


Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia. El programa será transmitido por Univision en los primeros meses del 2025 y Alejandra Espinoza será la conductora.

PUBLICIDAD

La ganadora podrá llevarse un premio en efectivo de hasta 250,000 dólares.

Mientras tanto, no dejes de asistir a los castings es momento de mostrar tu personalidad y unirte a esta emocionante competencia única.


Relacionados:
Nuestra Belleza LatinaSirey Morán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD