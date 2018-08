A don Pedro Rivera le faltó "hombría": doña Rosa habla del hijo 'perdido' de su exmarido

A doña Rosa Saavedra , madre de Rosie y Jenni Rivera , no le tembló la voz al cantar su opinión sobre las declaraciones de su exmarido, Pedro Rivera , quien el pasado junio reveló que podría tener un hijo no reconocido en México , pues abandonó a una mujer embarazada en el 1987.

La matriarca de la famiia Rivera llegó esta semana a México para apoyar a su hija Rosie Rivera, sentenciada a eliminación en Mira Quién Baila . Durante un receso, se expresó sorprendida de que "ahora (salga) él con esa tontería. Y le llamo tontería y falta de hombría , porque él no cumplió con ese hijo..." Confió que a ella no le habría gustado que él la dejara "con el niño sola".

Según el patriarca de los Rivera, en el 1987 una mujer le informó que esperaba un hijo suyo, pero en ese momento, a él le "faltó valor, porque no tenía experiencia, y entonces no vi nacer a ese ser humano ". Tampoco hizo algo para buscarlo o ayudarlo.

Sin embargo, la mamá de la fallecida diva de la banda, Jenni Rivera, asegura que no le guarda rencor al hombre con el que estuvo casada durante 42 años y con quien procreó sus seis hijos: “Dios me ayudó a salir adelante y me ayudó a perdonarlo; todo está olvidado y perdonado. Él que siga su vida y yo vivo la mía, yo vivo muy feliz al lado de mis nietos y mis hijos”.