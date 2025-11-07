Latin GRAMMY 2025: ellos serán los hosts de los premios, la red carpet, Noche de Estrellas y el livestream
Latin GRAMMY 2025 no solo tendrá inolvidables shows musicales, también contará con la conducción de celebridades talentosas, carismáticas y muy guapas. Conoce a los hosts de la ceremonia de premiación, Noche de estrellas y Latin GRAMMY 2025 Backstage.
Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves, 13 de noviembre 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.
Latin GRAMMY 2025 será una noche inolvidable gracias al glamour de la alfombra roja, el programa especial Noche de Estrellas, la ceremonia de premiación, los artistas que se presentarán en el escenario y el livestream.
Todo esto bajo la conducción de grandes celebridades y presentadores. Ellos serán los anfitriones de La Noche Más Importante de la Música Latina.
Latin GRAMMY 2025: los hosts de Noche de Estrellas y la alfombra roja
Noche de Estrellas es la antesala de Latin GRAMMY 2025 y en este programa especial podrás disfrutar de entrevistas con los artistas, los momentos más glamurosos de la alfombra roja y más.
Los encargados de conducir Noche de Estrellas serán:
- Alejandra Espinoza
- Borja Voces
- Chiqui Delgado
- Raúl de Molina
Latin GRAMMY 2025: los conductores del livestream Latin GRAMMY 2025 Backstage
Por primera vez, Latin GRAMMY tendrá un livestream que ofrecerá contenido exclusivo como entrevistas y acceso al backstage de todo lo que ocurre en los pasillos con los artistas, antes y después de que suban al escenario a cantar o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año.
Los conductores de Latin GRAMMY 2025 Backstage serán:
- Migbelis Castellanos
- Jomari Goyso
- Marko
Latin GRAMMY 2025: los presentadores de la ceremonia de premiación
Latin GRAMMY 2025 es uno de los eventos más importantes de la industria musical y los anfitriones no podían ser otros que dos famosos de talla internacional: Maluma y Roselyn Sánchez.
El exitoso cantante y la deslumbrante actriz desplegarán todo su talento y carisma para darle sabor a La Noche Más Importante de la Música Latina.
Latin GRAMMY 2025: dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja
El próximo jueves 13 de noviembre podrás disfrutar de Latin GRAMMY 2025 en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
El livestream Latin GRAMMY 2025 Backstage comienza a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, y continuará durante toda la ceremonia de premiación.
Estará disponible en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision y en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X.
Latin GRAMMY 2025: la lista de artistas nominados
Este año, Latin GRAMMY otorgará galardones en un total de 60 categorías que reconocen el talento de músicos, cantantes, productores y demás talentos relacionados con la industria musical.
Aquí puedes ver la lista completa de los nominados en Latin GRAMMY 2025.
Latin GRAMMY 2025: los artistas que subirán a cantar al escenario
La Noche Más Importante de la Música Latina será una auténtica fiesta llena de sabor y ritmo, pues contará con la presencia de 27 talentosos cantantes que presentarán un show musical.
Entre los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025 se encuentran: Bad Bunny, Karol G, Aitana, Carín León, Christian Nodal, Iván Cornejo, Los Tigres del Norte, Morat y muchos más.