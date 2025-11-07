Latin GRAMMY 2025: ellos serán los hosts de los premios, la red carpet, Noche de Estrellas y el livestream

Todo esto bajo la conducción de grandes celebridades y presentadores. Ellos serán los anfitriones de La Noche Más Importante de la Música Latina.

Latin GRAMMY 2025: los hosts de Noche de Estrellas y la alfombra roja

Noche de Estrellas es la antesala de Latin GRAMMY 2025 y en este programa especial podrás disfrutar de entrevistas con los artistas, los momentos más glamurosos de la alfombra roja y más.

Los encargados de conducir Noche de Estrellas serán:

Alejandra Espinoza

Borja Voces

Chiqui Delgado

Raúl de Molina

Presentadores Noche de Estrellas Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: los conductores del livestream Latin GRAMMY 2025 Backstage

Por primera vez, Latin GRAMMY tendrá un livestream que ofrecerá contenido exclusivo como entrevistas y acceso al backstage de todo lo que ocurre en los pasillos con los artistas, antes y después de que suban al escenario a cantar o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año.

Los conductores de Latin GRAMMY 2025 Backstage serán:

Migbelis Castellanos

Jomari Goyso

Marko

Los host del livestream de Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: los presentadores de la ceremonia de premiación

Latin GRAMMY 2025 es uno de los eventos más importantes de la industria musical y los anfitriones no podían ser otros que dos famosos de talla internacional: Maluma y Roselyn Sánchez.

El exitoso cantante y la deslumbrante actriz desplegarán todo su talento y carisma para darle sabor a La Noche Más Importante de la Música Latina.

Los host de Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja

El próximo jueves 13 de noviembre podrás disfrutar de Latin GRAMMY 2025 en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El livestream Latin GRAMMY 2025 Backstage comienza a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, y continuará durante toda la ceremonia de premiación.

Estará disponible en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision y en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X.

Latin GRAMMY 2025: la lista de artistas nominados

Este año, Latin GRAMMY otorgará galardones en un total de 60 categorías que reconocen el talento de músicos, cantantes, productores y demás talentos relacionados con la industria musical.

Aquí puedes ver la lista completa de los nominados en Latin GRAMMY 2025.

Latin GRAMMY 2025: los artistas que subirán a cantar al escenario

La Noche Más Importante de la Música Latina será una auténtica fiesta llena de sabor y ritmo, pues contará con la presencia de 27 talentosos cantantes que presentarán un show musical.