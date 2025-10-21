Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025

Luego de dar a conocer el primer grupo de artistas que cantarán en el escenario de Latin GRAMMY 2025, La Academia Latina de la Grabación ya anunció el segundo line up. Sin duda, estos cantantes ofrecerán un show inolvidable.

PUBLICIDAD

Alejandro Sanz regresa al escenario de Latin GRAMMY

El cantautor español ha ganado 22 Latin GRAMMY y 4 premios GRAMMY a lo largo de su carrera y este año deleitará al público con sus canciones. Además, Alejandro Sanz está nominado en cuatro categorías de Latin GRAMMY 2025:

Grabación del Año por ‘Palmeras en el Jardín’

Album Of The Year por ‘¿Y Ahora Qué?’

Canción del Año por ‘Palmeras en el Jardín’

Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y ahora Qué?’

Carlos Santana estará presente en Latin GRAMMY 2025

Carlos Santana ya es bastante conocido en Latin GRAMMY, pues hasta el momento ha conseguidos 3 Latin GRAMMY y 10 premios GRAMMY, gracias a su trayectoria de cinco décadas en las que fusionado ritmos como afro-latin, blues, rock y jazz, entre otros.

En Latin GRAMMY 2025 el cantante regresa al escenario de La Noche Más Importante de la Música Latina para emocionar al público con su gran talento.

Christian Nodal subirá al escenario de Latin GRAMMY 2025

Luego de una exitosa gira por Europa y el lanzamiento de su álbum ‘¿Quién + Como Yo?, el cantautor de regional mexicano se presentará en el escenario de Latin GRAMMY 2025.

Cabe destacar que Christian Nodal también tiene una nominación en Latin GRAMMY 2025:

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ‘¿Quién + Como Yo?’.

Edgar Barrera cantará en Latin GRAMMY 2025

El talentoso productor, compositor y músico mexicano regresará al escenario de La Noche Más Importante de la Música Latina para emocionar al público con sus exitosas canciones.

PUBLICIDAD

Definitivamente, será una gran noche para Edgar Barrera (quien ya tiene en su trayectoria 24 Latin GRAMMY y 1 GRAMMY), pues también está nominado en 9 categorías en Latin GRAMMY 2025:

Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Hecha Pa’ Mí’ (en colaboración con Iván Gamez, Alex Hernandez y Adelaido Solis)

Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Me Jalo’ (en colaboración con Miguel Armenta y Jesús Ortiz Paz)

Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carín León y Maluma)

Compositor del Año

Productor del Año

Grabación del Año por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Mejor Canción Pop por ‘Soltera’ (en colaboración con Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Shakira)

Mejor Canción Urbana por ‘Cosas Pendientes’ (en colaboración con Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire y Maluma)

Mejor Canción Tropical por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ (en colaboración con Andres Jael Correa Rios y Karol G)

Elena Rose está confirmada para cantar en Latin GRAMMY 2025

La cantautora venezolana derretirá al público con su belleza y talento, pues forma parte del segundo line up de este año. Además de presentarse en el escenario de Latin GRAMMY 2025, Elena Rose tiene cuatro nominaciones:

Álbum Of The Year por ‘En Las Nubes - Con Mis Panas’

Canción del Año por ‘Palmeras en el Jardín’ (en colaboración con Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire y Alejandro Sanz)

Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘En Las Nubes - Con Mis Panas’

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por ‘Orión (Sistek Remix)’

PUBLICIDAD

Grupo Frontera pondrá a cantar al público en Latin GRAMMY 2025

La banda mexicana-estadounidense se distingue por su estilo fresco y moderno, con el cual se han ganado un lugar en el género del regional mexicano.

Además de subir a cantar al escenario de Latin GRAMMY 2025, Grupo Frontera está nominado en una categoría:

Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Hecha Pa’ Mí’ (la nominación corresponde al compositor Adelaido ‘Payo’ Solis III de Grupo Frontera)

Joaquina es una de las artistas confirmadas para cantar en Latin GRAMMY 2025

Con tan solo 21 años, la cantautora venezolana-americana ya tiene 1 Latin GRAMMY en su carrera y este año subirá al escenario para deleitar al público, ya que su primera gira internacional la consolidó como una voz fresca del pop latino.

Joaquina también está nominada en cuatro categorías en Latin GRAMMY 2025:

Album Of The Year por ‘Al Romper la Burbuja’

Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘Al Romper la Burbuja’

Mejor Canción Pop/Rock por ‘No Llames lo Mío Nuestro’ (en colaboración con Andry Kiddos)

Mejor Canción Cantautor por ‘aeropuerto’

Kacey Musgraves forma parte del line up de Latin GRAMMY 2025

La cantante y compositora estadounidense de música country y pop hará su debut en el escenario de Latin GRAMMY 2025.

Kacey Musgraves ha construido una sólida trayectoria, ya que puede presumir de haber ganado 8 premios GRAMMY y en 2023 logró su primer #1 en Billboard Hot 100 con el tema ‘I Remember Everything’, siendo la única artista con premios GRAMMY en todas las categorías principales de country.

PUBLICIDAD

Nathy Peluso tendrá un performance en Latin GRAMMY 2025

La cantante, rapera y compositora argentina ha sacudido la escena musical con su estilo único, gracias al cual ofrecerá un increíble show en La Noche Más Importante de la Música Latina.

A esto se le zumaque Nathy Peluso tiene dos nominaciones en Latin GRAMMY 2025:

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por ‘De Maravisha’ (en colaboración con Tokischa)

Mejor Canción Urbana por ‘Xq Eres Así’ (en colaboración con Alejandro Avila, Alvaro Díaz, Manuel Lara y Joyce Francue Santana Febres)

Rauw Alejandro se suma a los artistas confirmados para cantar en Latin GRAMMY 2025

El cantante y compositor puertorriqueño es considerado uno de los principales representantes de la nueva generación de la música urbana latina y este año se presentará en el escenario de Latin GRAMMY 2025.

Además, Rauw Alejandro está nominado en dos categorías:

Album Of The Year por ‘Cosa Nuestra’

Mejor Interpretación Reggaeton por ‘Baja Pa' Acá’ (en colaboración con Alexis & Fido)

Latin GRAMMY 2025: ¿Cuándo y dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?

Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre y podrás disfrutarlo en vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.