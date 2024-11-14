Latin GRAMMY 2024: Juan Luis Guerra está nominado en la categoría Álbum del Año

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

Durante los últimos 25 años los Latin GRAMMY han elevado la música latina y a sus creadores a nivel mundial. En ese tiempo han desfilado una gran cantidad de talentos como es el caso de Juan Luis Guerra, quien está nominado en cinco categorías esta edición y además será parte de la celebración.

Revive el minuto a minuto del evento en nuestro Liveblog Latin GRAMMY 2024

PUBLICIDAD

.

El cantante dominicano cuenta con una exitosa trayectoria artística de más de cuatro décadas y es un artista recurrente en la lista de nominados que lanza La Academia Latina de la Grabación. Una de sus cinco nominaciones este 2024 es a Álbum del Año, donde Juan Luis Guerra destaca por su producción ‘Radio Güira’.

En esa categoría del Latin GRAMMY también están nominados Ángela Aguilar, por su disco ‘Bolero’; Camilo por ‘Cuatro’; Xande De Pilares, por ‘Xande Canta Caetano’; Karol G, y su trabajo ‘Mañana Será Bonito’; Kany García, por ‘García; Mon Laferte y su disco ‘Autopoiética’; Carin León y ‘Boca Chueca, Vol. 1’; Residente, por ‘Las Letras Ya No Importan’ y Shakira por ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Juan Luis Guerra está nominado además a Mejor Álbum de Merengue o Bachata, Mejor Canción Tropical, Productor del Año junto a Janina Rosado y Banda Sonora de su primera película animada ‘Capitán Avispa.





Premios Latin GRAMMY 2024: dónde son, cuándo y a qué hora



Será el jueves 14 de noviembre cuando conoceremos quiénes son los artistas ganadores de las 58 categorías del Latin GRAMMY.

La cita es a las 7P/6C en el Kaseya Center de Miami, Florida, ciudad que por tercera vez recibe a esta premiación. Si deseas asistir al evento puedes comprar tus boletos .

La ceremonia será conducida por Roselyn Sáchez y artistas como Juanes, Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Pepe Aguilar, entre otros, serán los presentadores de la noche .

¿Cómo puedo ver en vivo por TV los Latin GRAMMY 2024?



Dentro de las otras opciones que tendrás para disfrutar de La Noche Más Importante de la Música Latina se encuentra la televisión. Para ello, a partir de las 7P/6C podrás ver el especial Noche de Estrellas por Univision, UNIMÁS y Galavisión y una hora después la transmisión de la fiesta.

PUBLICIDAD

La plataforma ViX también se suma a este evento y transmitirá Noche de Estrellas en su servicio gratuito, mientras que la entrega de premios estará reservada para los suscriptores del servicio Premium.

Por internet puedes seguir el minuto a minuto en el Liveblog que habrá en el sitio oficial Univision.com/shows/latin-grammy donde también encontrarás fotos y videos exclusivos e información relevante de la celebración.

Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar, Anitta, Carlos Rivera y más artistas que cantarán en la fiesta



Alrededor de más de 30 artistas están confirmados para la Vigésimo Quinta Entrega Anual del Latin GRAMMY. Los cantantes y grupos del momento que representan lo mejor de la música latina en muchos géneros, incluidos pop, urbano, rock, alternativa, salsa, etc, serán parte de ella.

Algunos de las figuras que podremos ver se encuentran: Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal, Marc Anthony, Oscar D' León, Tito Nieves, Juan Luis Guerra, Edgar Barrera, Eladio Carrión, Reik, Grupo Frontera, Ela Taubert, Elena Rose, Emilia, Carlos Rivera, Kali Uchis, Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Danny Ocean, por mencionar a algunos.