"Entre nosotros no hay competencia", Alex Fernández sobre su nominación en la misma categoría que su abuelo a los Latin GRAMMYs

La noticia de que el cantante mexicano Alex Fernández compite con su abuelo, don Vicente Fernández, por el Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, hizo llorar a su mamá (América Guinart) y reír hasta las carcajadas a su famoso abuelo.

“Mi mamá fue la que me dio la noticia”, recuerda. “Llegó llorando a mi habitación y me asusté al verla así. Pero cuando me contó que era porque estaba nominado, me emocioné tanto como ella”.

Su primera reacción fue llamar a su abuelo. “¡El no sabía que él también estaba nominado! ¡La noticia se la di yo! Cuando supo que estábamos "compitiendo" en la misma categoría, los dos comenzamos a reírnos a carcajadas. Fue muy chistoso. Todavía seguimos festejando".

Fernández, quien está nominado por su disco 'Sigue la dinastía', afirma que el Latin Grammy 2019 es "el mejor premio al que podré estar nominado en mi carrera, no sólo porque lo da la Academia (Latina de la Grabación), sino por el honor de haber estado nominado con él (su abuelo)”.



Con humildad, revela que ni si quiera le pasa por la cabeza que él podría ganar ese premio: “La nominación es ya para mí el premio, pero si alguien se lo merece, ése es mi abuelo, que es mi gran maestro. Entre nosotros no hay competencia”.

Lo que sí ha habido y desde siempre, es una linda relación: “Yo nunca vi a mi abuelo como un cantante famoso. Para mí siempre fue el abuelo que me consentía, jugaba conmigo, que siempre me estaba haciendo bromas para asustarme”.

En una de esas bromas se llevó el susto de su vida. “Yo estaba muy chiquito y él se hizo ¡el muerto! Primero me volví loco tratando de revivirlo, cuando salí corriendo a buscar ayuda, se levantó como si nada hubiera pasado.Es muy buen actor”.

Fuera de sustos, considera que "Don Chente" alentó su deseo de ser cantante gracias a las fiestas familiares que cada Navidad hacía en su rancho: “Traíamos mariachis y toda la familia cantaba. Eso no es tan fácil como se oye porque en mi familia no todos cantan y a algunos ni les gusta. Pero mi abuelo ponía a todos a cantar, hasta a los que no les gustaba o no les sale bien. Era muy divertido, y recuerdo que yo siempre esperaba ansioso mi turno”.

Pero mientras crecía a él lo que le gustaba cantar era la música de Il Divo. “A mí me cambió la voz desde muy chiquito - tenía como once años y ya tenía la voz grave. Me gustaba cantar 'Regresa a mí' y en general todas las de Il Divo. Pensaba que si me dedicaba a la música, grabaría canciones así por ese estilo".

Sin embargo, el sueño de la música tuvo que esperar, pues primero terminó su carrera de Administración de Empresas y comenzó a trabajar en la oficina de su papá.

No fue hasta hace dos años, cuando su abuelo le propuso grabarle un disco y para ese entonces Alex ya había cambiado la idea de cantar al estilo de Il Divo, y en cambio abrazar la música de su tierra y, más específicamente, de su abuelo: “Él me ayudó a ver qué temas eran los mejores, escogimos muchas canciones que él no pudo grabar antes porque tenía tantos éxitos”.

Lo que ni si quiera imaginó mientras grababan juntos, comenta, es que un día estaría compartiendo el escenario con él y con su padre, Alejandro Fernández: “Me da muchísima emoción. Me da mucho orgullo poder compartir escenario con mis dos maestros en el show de los Latin GRAMMY. Esto me lo llevo para mí, para toda la vida, será un gran recuerdo en mi corazón. Y ojalá pueda aplaudir a mi abuelo cuando se gane el premio”.

Su afecto por el “Charro de Huentitán” es tan grande, que confiesa que desde hace mucho tiempo su canción favorita es ‘Mi querido viejo’, porque lo hace pensar en él y que, entre sus planes más cercanos, está grabar un tema con un mensaje similar.



Pero antes, está preparándose para sorprender al público en la 20ª. Entrega Anual del Latin GRAMMY. “Se trata de una canción muy especial, sin duda será una noche mágica y para mí un gran honor estar al lado de mis dos grandes maestros. ¡No puedo esperar que llegue esa noche!”.

Este 14 de noviembre, a partir de las 8:00 P.M., no te pierdas la transmisión en vivo que hará Univision de la 20ª. Entrega Anual del Latín GRAMMY desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.